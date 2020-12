Thorup erkender: Læste ikke truppens tilstand rigtigt

De har været vant til at gøre tingene på én måde i FC København i mange år, så da Jess Thorup kom ind som ny cheftræner og skruede på en hel del knapper, var det svært for en selvtillidsramt trup at følge med.

Det endte med nederlag på 0-4 til FC Midtjylland og siden 1-2 til Randers FC, inden FCK gik væk fra det tremandsforsvar, som Thorup introducerede for FCK, da han startede. Det gav pote senest i Haderslev, hvor man vandt med 3-1 over SønderjyskE.

Og i kølvandet på starten erkender Jess Thorup nu, at han undervurderede, hvor ramte spillerne var. Den erkendelse fik han, efter samtale med spillerne efter de to nederlag til FCM og Randers.

- Efter den snak kunne jeg godt se, at jeg nok ikke havde læst truppens tilstand rigtigt i starten. Jeg underkendte nok, at de havde fået nogle vaner over længere tid om, at tingene skulle gøres på bestemte måder, og at de af mange forskellige årsager var ramt på det mentale område.

- Og jeg indså, at de justeringer, jeg lavede, ikke fik dem til at sænke skuldrene, slappe af og føle glæde og tryghed ved spillet på banen, men måske snarere tværtimod, fortæller Jess Thorup til FC Københavns hjemmeside om starten i FCK.

Artiklen fortsætter under videoen ...

FCKs nye boss Jess Thorup giver ikke meget for, at han skulle være for rar. Det er noget vrøvl, lyder det fra cheftræneren Video/redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

Han forklarer:



- Så jeg skulle lige finde nøglen til at forstå, hvor de var, og under snakken fornemmede jeg også, at det med talkombinationer fyldte rigtig meget, ligesom det har gjort i medierne. Så jeg sagde til dem, at nu stopper vi al snakken om systemer. Jeg vil ikke høre et ord mere om talkombinationer, nu snakker vi principper, som f.eks. kunne være sådan noget som offensivt mindset, eller genpres eller løbemønstre og alle de her ting.

FC København og Jess Thorup skal forsøge at bygge videre på sejren over SønderjyskE, når holdet i den kommende runde får besøg af AC Horsens.

Jess Thorup fortæller om at vende hjem til fødebyen København og om en hård periode i Belgien. Video/Redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

Eksperten advarer: Pas på favoritten

De skal redde FCK's fremtid

- Jeg håbede, det var Simon, der var ramt af lynet'

Gravesen revser Thorup-udmelding: Ikke en udviklingklub – FC København er flagskibet i Danmark. Video: Discovery