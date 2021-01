Thorup godt tilfreds med FCK-premiere

FCK skuffer i første test

FC København vil gerne tilbage til rollen som Danmarks førende fodbold, men fredag spillede klubben blot 2-2 mod 1. divisions nummer ni fra Hvidovre i årets første testkamp.

Alligevel er træner Jess Thorup godt tilfreds.

- En fysisk fin kamp, hvor jeg fik set 22 mand i aktion, og jeg fik set meget af det, som jeg havde håbet på, men også en del, som vi stadig kan og skal forbedre, siger Thorup til klubbens hjemmeside.

- Men det er årets første kamp på en meget kold vinterdag, og vi har en række unge spillere med og prøver også nogle folk på nogle lidt andre positioner, siger Thorup, der også glæder sig over at være sluppet for skader.

- Jeg så mange gode offensive aktioner med fine opspil og et par mål, men vi slipper også to mål ind i den anden ende, som vi selvfølgelig også gerne ville have undgået. Men igen, set over hele kampen så jeg rigtigt meget, som jeg er godt tilfreds med på det her tidspunkt af opstarten, siger Thorup.

Onsdag spiller FCK mod Helsingør, mens Superliga-premieren er 3. februar ude mod AaB.

