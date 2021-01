Thorup har ikke svaret

Nicolai Boilesen er venstre back, men han har flere gange i karrieren måttet vikariere som midtstopper, og det gjorde han også i de sidste par kampe i efterårssæsonen

Med stor succes.

I samtlige kampe under Jess Thorups ledelse har den tidligere landsholdsspiller huseret i midterforsvaret, og i de sidste fire kampe sammen med Mathias 'Zanka' Jørgensen. Af de fire kampe vandt FC København tre og spillede en enkelt uafgjort.

Så hvad er Nicolai Boilesen at regne som i FC København? Venstre back eller central forsvarsspiller?

Manden, der kan opklare spørgsmålet, har svært ved det.

- Det kan jeg ikke svare på nu. I hvert fald ikke 100 procent klart. Boilesen har givet os en ny dimension at spille på. Med hans evner på bolden har han været med til at sætte spillet for os, og det kan han både gøre som back og midtstopper, men jeg synes virkelig, han bidrog med noget som midtstopper, som jeg godt kan se, han kan fortsætte med, siger Jess Thorup til tipsbladet.dk.

Foto: Jens Dresling

Hvis Nicolai Boilesen sætter sig på en plads i det centrale forsvar, vil det være noget af en streg i regningen for en lang række af holdkammeraterne.

Hvis der er noget, FC København i hvert fald ikke savner i truppen, er det midtstoppere. Foruden Mathias 'Zanka' Jørgensen råder FCK over Andreas Bjelland, Ragnar Sigurdsson, Victor Nelsson og Marios Oikonomou.

Kovending i Rosenborg

Færdig i AGF: - Tiden i Danmark er forbi

Lukker han døren for Eriksen?