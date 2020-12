Thorup har skiftet mening: Derfor sagde jeg 'et skridt ned'

Kort tid efter Jess Thorup tiltrådte i rollen som FC Københavns nye cheftræner slog han fast, at man måske måtte tage den lidt med ro i forhold til forventningerne i denne sæson. Nu har piben fået en anden lyd.

Det gør han klart i et interview på FCK's hjemmeside.

- Ja, jeg kom til FC København og havde nogle hektiske første uger, men kom også ind i en kæmpe organisation, der måske var på et andet plan eller stadie end hvad jeg havde forventet. Det var nok også, hvad er fik mig til at sige, at vi måske skulle tage et skridt til siden eller ned, før vi kunne tage to skridt op, siger han og fortsætter:

- Men jeg synes vi har fået det vendt, vi har nu nogle spillere med selvtillid, de tror på det og har fået relationerne på plads, og med tre sejre og en uafgjort i de sidste fire kampe, synes jeg vi går på ferie med mod på tilværelsen. Nu skal vi kigge fremad, og så skal vi komme buldrende og fortsætte denne stime, når vi kommer tilbage fra ferie, lyder det fra Jess Thorup.

Endvidere peger FCK-træneren på, at han synes, at de sammen har taget nogle meget store skridt, hvor spillerne har været åbne for de nye tiltag, som han er kommet med. Samtidig kan Thorup også se tilbage på en afslutning på Superligaen, hvor man har hevet 10 ud af 12 mulige point ind på kontoen.

- Ser vi på fakta i de seneste fire kampe, så har vi kontrolleret dem alle, vi har skabt et hav af chancer, vi har domineret kampene - og spillerne er glade ved deres positioner og de har skabt en masse gode relationer, som man ellers kun har set på træningsbanen, og det er jo sådanne ting, der gør en cheftræner glad, fortæller Thorup.

Nu venter en julepause, og når spillerne vender tilbage, så kommer en træningslejr i Portugal mellem 9. og 23. januar.

