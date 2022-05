Thorup klar til guldfest: Hvem vil danse med ham?

PARKEN (Ekstra Bladet): Tre år.

Så længe siden er det, at FCK senest vandt et trofæ. Ventetiden er ikke noget, de bryder sig om i hovedstaden.

Derfor skal den da også have hele armen, når guldet skal fejres søndag aften. FCK-cheftræner Jess Thorup er klar til feste til den lyse morgen.

- Hvor meget skal du fejre det senere? Skal du ud på dansegulvet?

- Øøh, jeg ved sgu ikke, om jeg skal på dansegulvet. Det kræver, at der er nogle, der vil danse med mig, siger Jess Thorup.

- Vil spillerne det?

- Det ved jeg sgu ikke. Jeg er meget privat og meget tilbageholden, men når noget skal fejres, så står jeg formentlig der til det sidste.

- Så du kommer sent hjem i morgen tidlig?

- Det gør jeg helt sikkert.

Thorup forudser, at han kan blive den, der går sidst fra guldfesten. Foto: Lars Poulsen

Jess' hårdeste år som træner

Spillerne dansede gennem til sidste kamp, hvor presset var helt væk fra skuldrene, og overskuddet dermed var langt større end set hidtil. Kombinationerne flød, hvilket ellers er sjældent sæt i denne sæson for FCK.

Jess Thorup, der både har vundet guld med FC Midtjylland og stået halvanden sæson i spidsen for Gent i Belgien, har dommen klar over sæsonen.

- Det har været klart det hårdeste år som træner. Det er en kæmpe transition, vi har været gennem. Det er hele organisationen, hele klubben, at bygge en ny stab, transfervinduer, implementerer unge spillere og ny spillestil.

- Det har været det hårdeste år for mig som træner. Det gør det bare endnu mere fedt at stå her i dag og sige, at vi er danske mestre.

- Vi har bygget flyveren, samtidig med at vi har fløjet den.

- Jeg havde nok forventet, at i en så stor organisation, at jeg mere kunne holde fokus på det sportslige. Jeg synes, at der har været mange ting, som jeg og vi omkring holdet skulle forholde os til og bygge op.

FCK tager sit første trofæ i tre sæsoner, men først i sæsonens sidste kamp viste københavnerne virkelig, hvor godt de kan spille. Viktor Claesson stod for assist til første scoring. Foto: Lars Poulsen

Med DM-titlen er FCK samtidig sikret som minimum Europa League-gruppespil. De er ét dobbeltopgør fra Champions League-gruppespillet. Klubben er endda seedet i de to kampe.

- Det glæder jeg mig helt sindssygt til, men jeg har haft 100 procent fokus på at gøre arbejdet færdigt og få det her mesterskab i hus, og så venter det fede med sindssygt spændende udfordringer, hvor vi skal spille mod de bedste.

