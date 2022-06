Thorup om fyringssnak: Skulle være gået hårdere til journalist

Selv da FC København lå nummer et, skulle cheftræner Jess Thorup forholde sig til, om han spillede for sit job. I et stort interview med Ekstra Bladet fortæller FCK-bossen om foråret

Sidste søndag kunne Jess Thorup løfte den skinnende mesterskabspokal foran 35.000 festglade FC Københavnere i Parken.

Fjorten dage tidligere skulle cheftræneren svare på, om han var fyringsstruet.

- Et kvarter inden vi skulle spille mod Silkeborg, er der en journalist fra en TV-station, der stiller mig det spørgsmål, om jeg spiller for mit eget job - om jeg faktisk var fyringstruet, husker Thorup tilbage.

- Vi ligger nummer et i Superligaen, vi har spillet et fantastisk forår, vi har været igennem en transition, som ingen andre rigtig ved, hvor stor har været.

- Så at skulle stå og svare på, om man er udsat for at blive fyret, var for mig at gå rigtig tæt på, og når jeg tænker tilbage, så tror jeg faktisk, at jeg skulle have været noget hårdere ved vedkommende, der stillede mig det spørgsmål, lyder det fra Thorup, da Ekstra Bladet møder ham til en gåtur i Fælledparken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Jeg er med på, at jeg har sat mig i en stol, som helt sikkert er et varmt sæde og som altid vil være til diskussion, fortæller Thorup. Foto: Rasmus Flindt

- Er det kommet bag på dig, hvor lidt der skal til, for at fyringssnakken starter, når man er cheftræner i FCK?

- Det ved jeg ikke, for alle har jo lov til at have en holdning om det job, jeg har, om min person, og om den måde, jeg gør tingene på. Det er jeg helt bevidst omkring.

- Det var mere timingen i de spørgsmål på daværende tidspunkt, jeg ikke syntes var passende, og det var det eneste, jeg bare havde brug for at udtale mig om.

- Hvad har den her sæson gjort ved dit forhold til medierne?

- Den har nok gjort, at jeg er meget mere opmærksom på, hvad jeg gør, og hvad jeg siger, lyder det eftertænksomt fra Thorup.

- I alle de de trænerjobs, jeg har haft både herhjemme og i udlandet, har jeg haft et rigtig tæt forhold til medierne, været meget afklaret og meget åben.

- Der kan jeg godt mærke, at det skal jeg virkelig varetage på en anden måde her i FC København, fordi alle de ord, der kommer ud af min mund, bliver vendt og drejet efter vedkommendes forgodtbefindende.

- Derfor har jeg været været meget bevidst omkring, at kommunikation er blevet en vigtigere del af det her job, end jeg lige havde set før, forklarer cheftræneren videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et 'tough' halvandet år

- Har det været sværere, end jeg havde forventet?

- Ja, det tror jeg, det har, besvarer Jess Thorup selv sit eget spørgsmål.

FCK-cheftræneren taler ikke om at komme sig over de tømmermænd, han for en sjælden gangs skyld var ramt af, da han og resten af klubben havde fejret natten lang på hotel Villa i København. Han taler heller ikke om det mesterskab, han efter to sæsoners fravær netop har bragt til hovedstaden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thorup kunne i søndags fejre sin anden mesterskabstitel som cheftræner i Superligaen. Det første vandt han med FC Midtjylland i 2018. Foto: Lars Poulsen

Nej, Thorup taler om at tage over efter en cheftræner, der har siddet i sædet i syv år, og mest af alt om at overtage en klub under større forandring, end hvad det i hvert fald for de fleste har været synligt udefra.

- Jeg kendte jo et eller andet sted kun FCK udefra - som den store hæderkronede klub.

- Der tror jeg nok, at jeg blev lidt overrasket over den kæmpe transition, som vi reelt skulle igennem og har været igennem nu her, som jeg ikke rigtig tror, at der er nogen, der kan sætte sig ind i.

- Det har været et 'tough' halvandet år, jeg har været her, lyder det fra Jess Thorup.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Jeg er med på, at jeg har sat mig i en stol, som helt sikkert er et varmt sæde og som altid vil være til diskussion, fortæller Thorup. Foto: Rasmus Flindt

Forandringer på alle niveauer

Når Thorup siger 'transition', så taler han om en gennemgående renovering af hele FCK-butikken.

- Fra jeg bliver ansat, går der nogle måneder, inden en sportsdirektør bliver ansat, så der er noget der i forhold til transfers, begynder Thorup.

- Så ansætter jeg for godt et års tid siden en helt ny stab omkring mig. Nye folk, som også har deres tanker om, hvordan spillet skal gøres.

Cheftræneren fortæller videre, hvordan der fra top til bund i organisationen er sket rokader og rotationer. Alt imens der sportsligt også er foregået en masse i kulissen.

- Vi vælger at gå en retning, der kræver en større udskiftning i spillertruppen, hvilket vil sige, at vi har to transfervinduer, hvor vi har skiftet rigtig meget ud, og bestyrelsen har valgt at gå i retning af, at vi skal bruge flere af vores egne, det vil sige brobygning til akademiet, at integrere flere af vores egne, samtidig med at vi har skullet integrere en ny spillestil, en ny måde at gøre tingene på.

- Det har været et kæmpe projekt, lyder det fra Jess Thorup.

Et projekt, der skal flyve, før det har fået vinger.

- Der er i FCK aldrig tid til at sige, at vi er i gang med et projekt, hvor det lige vil tage noget tid.

- Nej, vi skal vinde hver kamp, så vi har reelt skullet bygge flyveren, samtidig med at vi flyver.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ny retorik?

Når Jess Thorup under sol og regn i Fælledparken taler om fremtidens ambitioner inde på hjemmebanen bag os, så sparer han ikke på hverken store ord eller store armbevægelser.

- Vi internt - og jeg - er helt sikkert dem, der kommer til at lægge størst pres på os selv for at skabe endnu bedre resultater.

- Vi er aldrig tilfredse med det, vi lavede i går. Nu vil vi ud og spille med de bedste i Europa, vi vil se, om vi kan komme i Champions League, og vi skal vinde mesterskabet igen i næste sæson, lyder det fra cheftræneren.

En ganske anden ordlyd end den, Jess Thorup benyttede, da han kom til København.

- Den retorik, du bruger nu, det er vel meget den sang, som nogle af de mennesker, der betvivlede din dna, da du kom ind i klubben, savnede at høre fra dig i starten?

- Det kan godt være.

- Men der var jeg også nødt til at være ærlig over for mig selv og over for omverdenen, fordi jeg havde på fornemmelsen, at ‘bare’ fordi man hedder FC København, så troede man, at man ville vinde pr. automatik.

- Det, jeg kom ind og så, var ikke det, som, jeg tror var det reelle billede af, hvad fansene og medierne så, og derfor var jeg nødt til at gå ud og bruge et ord som: Jeg tror, det bliver en 'mellemsæson’.

- Det har man aldrig brugt i FCK før. Men det var realiteterne, det var der, hvor vi var, det var det, jeg facede, da jeg mødte ind. Derfor var jeg ærlig omkring, hvad vi så.

Og cheftræneren udelukker ikke, at nogle fans havde betragtet ham anderledes, hvis han var trådt ind i FC København med en retorik, der mindede mere om den, de var vant til.

- Det kan godt være. Det er da ikke utænkeligt, at de havde håbet på, at der kom en ind, der bare overtog den måde at være på, som de har oplevet tidligere.

- Men jeg er nødt til at være tro mod min måde at være på - både som person, men også som træner, og tro på, at det er den måde, vi skaber resultater på.

- Og jeg håber, de kan se, vi går i den rigtige retning.