Thorup skød sig i foden: - Kappede han sidste livline?

Jess Thorup dummede sig ved at hænge sine profiler ud efter fadæsen i FC Nordsjælland, for det er dem, der skal forsvare ham, når sportsdirektør Peter Christiansen overvejer trænerens fremtid, mener Ekstra Bladets sportschef

KAPPEDE JESS THORUP søndag aften sin sidste livline i FC København?

Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv, siden FCK-træneren med de svingende resultater valgte at reagere på FCK-fadæsen mod FC Nordsjælland ved at udstille sine stærkeste spillere.

THORUP EFTERLYSTE spillere, der tog ansvar, når anfører Carlos Zeca ikke er med, og dermed skød han skylden på Rasmus Falk, Lukas Lerager, Denis Vavro, Davit Khocholava og Victor Claesson.

Det kan sagtens være, at det er tilfældet, men det var ikke årsagen til, at FC København blev udspillet af FC Nordsjælland og desuden har tabt til Horsens, Viborg og Randers i denne sæson. Skulle de tre hold have flere ledere end Superligaens dyreste mandskab?

Jess Thorup tager sig til hovedet i Farum. Foto: Jens Dresling, Polfoto

SKULLE FC NORDSJÆLLANDS unge knægte have flere ledere?

Nej, det handler om noget andet i FC København, og der er ingen tvivl om, at motivation er en af tingene. Det fortæller sejre og gode præstationer over Trabzonspor og Brøndby om. For mig at se handler det også om, at FC København ikke ligner et godt trænet hold.

DER ER TYDELIGVIS også handlet for dårligt ind i januar, hvor stort set samtlige indkøb af Peter Christiansen er på vej ud ad døren igen et halvt år senere. Det er faktisk helt vanvittigt at tænke på.

Når det alligevel er Jess Thorups hoved, som fansene vil have på et fad, skyldes det helt sikkert cheftrænerens manglende pondus som kommunikatør - og så det faktum, at FCK-holdet efter snart to år under Thorups ledelse stadig ikke har en genkendelig og gennemgående stil.

Det på trods af et dansk mesterskab i sidste sæson og kvalifikation til Champions League så sent som i sidste uge.

Jess Thorup som mestertræner i FCK. Foto: Lars Poulsen

JESS THORUPS SNOR i FC København er ikke uendelig lang, og jeg kan på Thorups vegne være bange for, at han søndag skød sig alvorligt i foden med sin kradse kritik af de aldrende profiler i FC København.

Vil Rasmus Falk, Lukas Lerager og Denis Vavro forsvare Jess Thorup internt nu, hvis sportsdirektør Peter Christiansen - som han burde - går en runde på træningsanlægget for at høre spillerne om tilliden til cheftræneren?

DET VIL TIDEN vise, men jeg tvivler i hvert fald på det. Og noget er nødt til at ske i FC København efter kampen mod FC Nordsjælland. Det kan godt være, at præstationen på kunstgræsset var pinlig, men det var ingenting i forhold til, hvad der skete bagefter.

Jess Thorup skød på sine profiler, FCK-fansene rasede og langede hårdt ud efter blandt andre unge Hakon Haraldsson – mens profiler som Lukas Lerager ikke ville sætte konkrete ord på de tanker, han helt åbenlyst havde gjort sig om problemerne.

Det stank af en klub i kaos. Og det altså bare fire dage efter, at klubben kvalificerede sig til Champions League.

