Thorup tordner: - Det er en skændsel!

Jess Thorup er vred over de scener, der udspillede sig forud for aftenens Champions League-opgør i Dortmund

FC Københavns cheftræner Jess Thorup var skuffet ovenpå 3-0-nederlaget til Dortmund, men det var langt fra det eneste, der fyldte hos ham.

Forud for onsdagens brag på Signal Iduna Park udspillede der sig nemlig nogle skandaløse scener, hvor maskerede mænd angreb FCK-afsnittet, inden der blev svaret igen ved blandt andet at kaste med romerlys mod tribunerne.

Og det har Jess Thorup ikke meget til overs for.

- Jeg så det ikke selv. Jeg fik det fortalt, da jeg kom op, og det er selvfølgelig en skændsel for fodbolden, at de ikke kan opføre sig ordentligt på kryds og tværs af fangrupperingerne til sådan en fed kamp og kulisse. Så det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

Annonce:

På stadion måtte stadionspeakeren kort efter urolighederne begyndte tale med store bogstaver, ligesom politiet hurtigt var massivt til stede omkring FCKs fanafsnit, der talte omkring 3.500 personer.

Her blev der igen og igen kastet med romerlys. Endda i en sådan grad, at flere tilskuere måtte flygte fra deres pladser for ikke at blive ramt. Videoer på sociale medier viser også, hvordan en gruppe fans kaster romerlys direkte mod politiet.

- Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Alle folk skulle være glade og stolte over, at vi er med i det her selskab, og nu er det eneste, der kommer til at stå i medierne i Tyskland og måske hele Europa, er den måde vi håndterer det her på med vores fans, siger Jess Thorup og fortsætter:

- Jeg har ikke yderligere kommentarer til det, men det er en skændsel for dansk fodbold, fortsætter Jess Thorup.

Der var generelt ikke meget at være glad over onsdag aften, hvis man holder med FC København.

Annonce:

Udover de voldsomme uroligheder endte de danske mestre med at tabe 3-0 til Borussia Dortmunds stjerner, der dermed kom sikkert fra start i årets Champions League.

Om otte dage er der igen europæisk fodbold på menuen, når Sevilla onsdag aften gæster Parken.

Læs også: Danske betjente sendt til Dortmund

Ekspert: - Pinligt for dansk fodbold

Magtfuld fangruppering skaber splid i Brøndby