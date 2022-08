Thorup: - Vi er her for at kæmpe med

Der venter FC København nogle kæmpe europæiske kampe i dette års Champions League, hvor hovedstadsklubben er kommet i en utrolig svær gruppe. Jess Thorup understreger dog, at de ikke er kommet for at kigge på

- Vi er her for at spille med og levere gode præstationer og give vores fans nogle gode oplevelser.

Sådan lyder det fra Jess Thorup efter torsdagens Champions League-lodtrækning, der endte med at FC København havnede i noget af en dødspulje.

Manchester City, Sevilla FC og Borussia Dortmund er modstanderne, som løverne skal op mod i løbet af efteråret.

Der var stor jubel hos FC København-spillerne, da de onsdag aften spillede sig videre til Champions League-gruppespillet. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

De tre storhold er fast inventar i Champions League og spiller sig oftest også videre fra gruppespillet. Der venter derfor FC København en nærmest umulig opgave, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at være andet end en walkover.

- Selvfølgelig bliver det en kæmpe udfordring for os, men vi er ikke med bare for at få en fed oplevelse.

- Vi er her for at spille med og levere gode præstationer og give vores fans nogle oplevelser, forklarer Thorup på FC Københavns hjemmeside.

Selvom optimismen er stor hos FCK-træneren, anerkender han også den enorme kvalitet hos de tre hold.

- Det er tre store europæiske klubber. Manchester City er en af favoritterne til at vinde turneringen, Sevilla vil blive et specielt opgør, fordi vi kan møde Thomas Delaney, og det er ligeledes en klub med store europæiske traditioner. Og så er der Dortmund, hvis kvalitet alle kender til.

Thomas Delaney skiftede i sidste sæson til Sevilla og skal nu møde sin gamle klub FC København i Champions League. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

- De er til at tale med

Et af de hold, som FC København skal møde, er det spanske storhold Sevilla FC.

Klubben fra den sydlige del af Spanien har mistet deres to stjerneforsvarer, og stemningen i og omkring klubben har ikke været god i sæsonens begyndelse.

Jules Koundé (til højre) var en af Sevillas helt store profiler i sidste sæson, men er nu skiftet til FC Barcelona, hvilket er en stor svækkelse for Sevilla. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

FC København skal derfor forsøge at udnytte de få svagheder, der er hos Sevilla, ifølge den spanske fodboldekspert Paulo Chicon.

- Deres midterforsvar er blevet revet væk denne sommer, så det er til at tale med, og så mangler de en, der scorer 20 mål på en sæson. Det kan sagtens være, at de spiller FCK på røv og albuer, men der er ikke så mange mål i det hold, så det er en god mulighed for FC København, hvis de er kløgtige.

De engelske mestre fra Manchester City kommer med al sandsynlighed til at være suveræne i gruppen, men kan ironisk nok ende med at være FC Københavns nøgle til videre avancement i Europa.

Artiklen fortsætter under billedet...

FC Københavns forsvar får nok at se til, når de skal stå over for det norske fænomen Erling Braut Haaland. Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

- Hvis City nu har vundet de første tre-fire kampe og begynder at spare spillere, kan FCK være heldige at slå dem i det andet opgør og måske blande sig om den her tredjeplads.

- Dortmund er et stort spørgsmålstegn lige nu, men den generelle kvalitet i den her gruppe er enorm. Det er vel kun gruppe C, der er sværere, siger Chicon.

Kampprogrammet er ikke fastlagt endnu, men det er stensikkert, at FC København skal spille tre store europæiske kampe på Danmarks nationalarena.

Fik du læst:

