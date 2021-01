Thorups FCK-aftryk: Nu stråler han igen

For abonnenter

Jess Thorup runder snart tre måneder som FCK-boss, og den tidligere midtjyske mestertræner er for alvor ved at have sat sit aftryk i hovedstaden.

Systemet kan stadig kaldes 4-4-2, men det spilles på en markant anden måde end under forgængeren, Ståle Solbakken, og også rent mandskabsmæssigt er der sket ændringer i FCK.