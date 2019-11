Tiden løber ud: Bendtner ude af FCK-truppen

LIGE NU: Mourinho vrager Eriksen

Nicklas Bendtners kontrakt med FC København udløber efter denne efterårssæson, så han har kun fire Superliga-kampe og to Europa League-kampe til at overbevise om, at kontrakten skal forlænges.

Nu er han imidlertid løbet ind i problemer og er ude af truppen til weekendens kamp mod Hobro, ligesom Bryan Ovideo og Pierre Bengtsson er det.

- Oviedo viste sig ikke at være helt over sin skade, mens Pierre og Bendtner pådrog sig nye skadeproblemer og måtte udgå af træningen, siger manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Nicklas Bendtner er ude af FCK-truppen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Hvilken skade der er tale om for Bendtner vides ikke, og FCK må med de nye GDPR-regler formentlig heller ikke oplyse derom.

Bendtners sidste muligheder for spilletid i FCK kommer 1. december hjemme mod Brøndby, 8. december ude mod FC Nordsjælland eller 15. december hjemme mod OB. Derudover er der også to Europa League-kampe tilbage - på torsdag i Lugano og 12. december hjemme mod Malmö FF.

Men spørgsmålet er, om han bliver klar til disse kampe. Og også om der er plads på holdet

FCK mangler ikke lige frem angribere. Således er både Dame N'Doye, Michael Santos, Pieros Sotiriou med i FCK-truppen mod Hobro, ligesom også Viktor Fischer og Mohamed Daramy kan bruges fremme.

På positivsiden for FCK er langtidsskadede Robert Mudrazija til gengæld med igen, men endnu ikke klar til 90 minutter.

Det var netop mod Hobro, at Bendtner debuterede for FCK tilbage i september. I alt er det blevet til seks Superliga-kampe og nul mål, mens det er blevet til et enkelt minuts spilletid Europa League - og trods alt et mål i to pokalkampe.

