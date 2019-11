Tidlig julegave til FCK-fans: Kaptajnen har skrevet under

PARKEN (Ekstra Bladet): På en grå november-dag kan man godt få brug for noget at smile ad.

Og det har FC København-tilhængerne i den grad fået.

Onsdag eftermiddag fik de en tidlig julegave: Anfører Carlos Zeca har sat sin signatur på en FCK-kontrakt, der gælder helt frem til sommeren 2023.

Dermed er der lagt to år på den oprindelige aftale, som parterne havde.

Klubben og den græske landsholdsspiller har i efteråret forhandlet om en forlængelse, og alt er nu faldet på plads.

31-årige Zeca underskrev aftalen onsdag eftermiddag, og manager Ståle Solbakken kunne kort efter breake nyheden på FCK's pressemøde forud for torsdagens Europa League-opgør mod Dynamo Kiev.

31-årige Zeca er en populær skikkelse i FCK - både blandt tilhængere og holdkammerater. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Zeca kom til FC København fra Panathinaikos i sensommeren 2017 og viste straks sine kvaliteter.

Siden er det, som om han bare er blevet bedre og bedre, og han er i dag den altdominerende skikkelse på københavnernes midtbane.

Han løber mange meter, placerer sig rigtigt og har en evne til med sin ’Zeca-krog’ at pille bolden fra modstanderne.

Offensivt har den portugisisk-fødte midtbanestjerne også lagt på i sin tid i hovedstaden, og han er i det hele taget en spiller, som manager Ståle Solbakken meget nødigt vil undvære.

Det kommer han heller ikke til. Med kontraktforlængelsen er kontinuiteten og stabiliteten på den centrale midtbane sikret flere år ud i fremtiden, og Zeca kunne meget vel tænkes at slutte karrieren i FCK.

For når aftalen med mestrene udløber, vil han FCK-anføreren være tæt på 35.

Zeca, der for nylig har rundet 100 kampe i FC København, har ikke lagt skjul på, at han befinder sig godt i den danske hovedstad, selv om han naturligvis savner sine to piger, der bor i Portugal sammen med deres mor.

