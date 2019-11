Tidligere FCK-helt ødelagde festen

PARKEN (Ekstra Bladet): En tidligere ’københavner’ ødelagde FCK’s europæiske festaften i Parken.

Med tyve minutter igen lignede det den helt store triumf for de danske mestre, men så slog eks-FCK’eren Benjamin Verbic iskoldt til på sin tidligere hjemmebane og fik udlignet.

Han jublede ikke, men det gjorde de medrejsende Kiev-tilhængere, for scoringen kan få vital betydning, når regnskabet gøres op i Europa Leagues gruppe B.

1-1 sluttede det igen mellem FCK og Dynamo Kiev, og selvom ukrainerne scorede sent, kan FCK ikke klage over resultatet. De var i lange perioder næstbedst mod de stærke ukrainere.

De sidste tilskuere var stadig i gang med at finde deres pladser, da FC København chokerede Dynamo, og jubelbrølet gjaldede i Parken.

I Kiev skulle de bruge mindre end to minutter, i København mindre end fire.

Dynamo-målmand Georgiy Buschan fik et lille skub af Sotiriou og lod et indlæg fra Pierre Bengtsson smutte mellem sine lange fangearme.

Jens Stage var vågen og kunne tæt under mål skrabe bolden i nettet.

Kievs keeper taber bolden og Stage er klar på riposten! Video: Discovery Networks Danmark.

FCK'erne kunne juble over en lynscoring af Jens Stage. Foto: Lars Poulsen

Nok en gang havde københavnerne taget deres ukrainske modstander på sengen, nok en gang havde Stage spillet en hovedrolle.

Den tidligere AGF’er lagde op til Sotirious perlemål i Kiev, nu var det ham selv, der blev tiljublet af holdkammeraterne og de over 22.000 københavnske fans i nationalarenaen.

Men nøjagtig som i den ukrainske hovedstad lod Dynamo sig ikke ryste af chokstarten. De stjal taktstokken og fik efter et kvarters spil de en gylden mulighed, da Zeca blokerede et indlæg med armen.

Det straffespark var der ingen tvivl om, og det gav Karl Johan-Johnsson chancen for at brillere i målet.

Den svenske målmand kastede sig i et tigerspring til venstre og reddede både Viktor Tsygankovs hårde forsøg og sin uheldige holdkammerat.

Karl-Johan Johnsson hev en fornem redning ud af målmandsærmet og reddede Tsygankovs straffespark. Foto: Lars Poulsen

Der var dog ikke tid til at fejre det. Dynamo Kiev fortsatte den hidsige jagt på en udligning og spillede i et helt andet tempo, end FCK er vant til fra Superligaen.

Jens Stage byttede plads med Rasmus Falk for at få lidt mere tyngde centralt, men københavnerne blev stadig tvunget tilbage på banen og brugte mange kræfter på at holde Kiev væk fra Johnssons mål.

FCK’erne fightede forbilledligt, men det var begrænset, hvad de skabte, og de var bestemt ikke uheldige med at gå til pause med en føring.

De danske mestre fik bedre styr på de ukrainske dynamoer, der ikke lyste helt så lystigt i 2. halvleg. De havde stadig flere chancer end FCK, men tvang ikke Johnsson ud i vilde redninger.

Som en romersk feltherre begyndte Zeca at regere – nøjagtig som vi kender ham – og Dynamo lignede et hold, der var ved at løbe tør for idéer.

Men så tog den tidligere FCK’er Benjamin Verbic sagen i egne fødder. Den slovenske landsholdsspiller fik med tyve minutter igen bolden lige uden for FCK-feltet og sparkede den fladt forbi Johnsson.

Det var brestemt ikke ufrotjent, at Dynamo Kiev fik udlignet med tyve minutter igen. Foto: Lars Poulsen

Verbic hævede nærmest undskyldende hænderne mod himlen og undlod at fejre sin scoring, men det gjorde de 600-700 Kiev-fans bag svenskerens mål.

Ufortjent var udligningen ikke, og Dynamo Kiev ville have mere. FC København stod dog godt imod i slutfasen og slap fra det intense opgør med et point.

Da Lugano og Malmö FF samtidig spillede 0-0 i Schweiz, fører FCK fortsat gruppen og har gode muligheder for avancement.

Karakterer: FC København - Dynamo Kiev Super 5 Karl-Johan Johnsson Foto: FCK Super 5 Victor Nelsson Foto: FCK Super 5 Sotirios Papagiannopoulos Foto: FCK Super 5 Guillermo Varela Foto: FCK God 4 Pierre Bengtsson Udskiftet i 69. minut. Foto: FCK God 4 Carlos Zeca Foto: FCK Pengene værd 3 Rasmus Falk Udskiftet i 55. minut. Foto: FCK God 4 Jens Stage Foto: FCK Pengene værd 3 Viktor Fischer Udskiftet i 82. minut. Foto: FCK Pengene værd 3 Michael Santos Foto: FCK Lige bestået 2 Pieros Sotiriou Foto: FCK God 4 Ståle Solbakken Foto: Lars Poulsen Pengene værd 3 Mohammed Daramy Indskiftet i 55. minut. Foto: FCK Pengene værd 3 Karlo Bartolec Indskiftet i 69. minut. Foto: FCK Uden for bedømmelse UB Nicolaj Thomsen Indskiftet i 82. minut. Foto: FCK

