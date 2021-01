Tidligere FCK-profil klar for barndomsklub

Den tidligere FC København-profil Christian Bolanos vender hjem til barndomsklubben Deportivo Saprissa i Costa Rica.

Den 36-årige offensivspiller har senest tørnet ud for IK Start i Norge, men nu har han underskrevet en kontrakt med Deportivo Saprissa, og det er tredje gang, at Christian Bolanos skal tørne ud for klubben.

Christian Bolanos startede sin karriere i Deportivo Saprissa, i 2015 vendte han hjem første gang, og nu slutter han ringen med sit tredje ophold i barndomsklubben.

- Christian er et idol for vores fans, og det er her, han hører hjemme. Vi er stolte af at byde ham velkommen, siger Victor Cordero, der er sportschef i Deportivo Saprissa, til klubbens hjemmeside.

Christian Bolanos huskes i Danmark især for sin tid i FC København,hvor han tilbragte fire år. Costaricaneren var i den periode med til at skabe mange flotte resultater i blandt andet Champions League. Han var med i alle 90 minutter, da FCK spillede 1-1 mod FC Barcelona i 2010.

Christian Bolanos har også tørnet ud for OB.

Zlatan havde samme problem

Sensation klar til Braithwaite