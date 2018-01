Tidligere FCK-træner arbejdsløs i tre år: Har ikke opgivet job-jagten

Der var ikke langt fra succes til fiasko, da Ariel Jacobs var i FC København.

Den belgiske cheftræner stod i spidsen for FCK fra juni 2012 til august 2013, og godt to måneder før sin afsked kunne Jacobs drikke sejrschampagne i Parken og fejre det danske mesterskab. En elendig start på den efterfølgende sæson fik ham dog fyret.

Kort efter overtog Ariel Jacobs trænersædet i franske Valenciennes, og her sad han i knap et år, inden han i 2014 forlod posten. Siden har Den 64-årige belgier ikke været i job, men han håber stadig, at der er en klub, der kan bruge en cheftræner med hans profil.

- Jeg er mere motiveret end nogensinde til at træne en klub, men jeg har min alder imod mig, og det er jeg klar over. Det forsøger jeg at kompensere for ved at udvise et stort engagement, siger Ariel Jacobs til Sporza.

Han fortæller desuden, at det kun er få uger siden, at han var tæt på at lande et stort trænerjob i Belgien.

- Det er måske en offentlig hemmelighed, at jeg for et stykke tid siden forhandlede med Genk, som dog i sidste ende valgte Philippe Clement, siger Ariel Jacobs, der altså dermed ikke blev cheftræner for Joakim Mæhle og Marcus Ingvartsen.

I FC København blev Ariel Jacobs både fyret og afløst af Carsten V. Jensen, der dog ikke havde den store succes som cheftræner på Østerbro.

