Tidligere profil stikker FCK: Afslører alt!

For snart to år siden solgte FC København den dygtige kantspiller Benjamin Verbic, og så har det af gode grunde ikke været meget, man har hørt til sloveneren siden.

Men nu får han igen spalteplads, for Benjamin Verbic og Dynamo Kiev er netop FC Københavns modstander på torsdag i Europa League.

Begge mandskaber står før kampen noteret for fire point, så det er sådan en kamp, hvor en eventuel vinder vil stå med et ben i sekstendedelsfinalen før de sidste tre runder af gruppespillet.

Og man kan være sikker på, at hjemmeholdet er forberedt på, hvad det er, FCK kommer med. De er i hvert fald klar til at ryste det ud af slovenske Benjamin Verbic.

HUSK, AT DU KAN FØLGE DYNAMO KIEV-FCK LIVE PÅ EKSTRABLADET.DK KLOKKEN 21...

- Han har endnu ikke fortalt os alle hemmelighederne, men det er jeg sikker på, at han gør, når vi kommer tættere på kampen, og vi ved, hvem der er med. Han skal nok fortælle os det, han ved, og heldigvis ved vores trænere også en masse, siger Vitaliy Buyalsky til Dynamo Kievs hjemmeside og forklarer:

- Personligt ved jeg, at det er et stærkt hold. De er fysisk stærke og har succes med at spille med lange bolde. Så vi skal gerne spille bolden langs jorden.

Dynamo Kiev har ifølge midtbanespilleren i sinde at angriber opgøret fra start, da man er på hjemmebane og gerne vil have en sejr, der altså tæt på sikrer videre deltagelse i turneringen.

Se også: Én spiller får stadig Ståle til at vågne om natten

Stjernen stikker til Ståle: - Han er bange

Hemmeligt dokument: FCK-fans scorede kassen på DBU-brøler