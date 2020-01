Tilbage i FCK med forsinkelse: - Jeg har fortrudt det lige siden

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Ragnar Sigurdsson kunne godt have valgt et sted, hvor pengene var bedre. Den 33-årige islænding kunne også have valgt en klub, der var klar med en længere kontrakt.

Men denne gang valgte Sigurdsson klog af skade at ignorere sin indre bankrådgiver.

I stedet lod han hjertet vælge, og det islandske hjerte har banket hårdt for FC København, siden han blev forelsket i klubben og i den danske hovedstad i begyndelsen af 10’erne.

Da han i 2014 forlod FCK, var det med ordene om, at han ønskede at komme tilbage en dag. Drømmen er nu gået i opfyldelse, men Sigurdsson fortryder, at det ikke skete noget før.

Ragnar Sigurdssons aftale gælder for resten af sæsonen, men han satser på en forlængelse. Foto: Jonas Olufson

For allerede i sommeren 2017 forsøgte Ståle Solbakken at overtale ham, men dengang førte pengepungen ham til russisk fodbold …

- Det er en beslutning, som jeg har fortrudt lige siden. Det er noget, som jeg har tænkt over 1000 gange, og der var mange ting i det. Fulham ville have, at jeg skiftede til Kazan, for det ville give dem flere penge.

- Jeg fik også flere penge, så det var en svær situation. Ofte handler det om penge, men jeg fortryder og har tænkt meget over det, sagde Ragnar Sigurdsson efter sin første træningsdag tilbage i de vante omgivelser.

- Jeg ville virkelig gerne hertil. Jeg har været lang tid i Rusland, og det er en lidt anderledes kultur. Jeg ville gerne til noget, jeg kender godt, sagde Ragnar Sigurdsson efter sin første træning tilbage i FCK. Foto: Jonas Olufson

Han fik ophævet sin kontrakt med russiske Rostov lige før årsskiftet, og Ståle Solbakken havde allerede sidste år sagt, at der lå en kontrakt på seks måneder og ventede, hvis han ville.

Det var dog ikke en kontrakt, der rent økonomisk kunne konkurrere med nogle af de andre tilbud, som den rutinerede islandske landsholdsstopper havde på hånden.

Men med Nicklas Bendtners afgang var der trods alt lidt luft i budgettet, og Sigurdsson valgte at følge med hjertet til København.

Ragnar Sigurdsson spillede 102 kampe for FCK i perioden 2011-2014. Foto: Jonas Olufson

- Jeg vidste, at jeg gerne ville tilbage, og da de bestemte sig for, at de også ville det, var det en meget nem beslutning.

- Men du kunne vel også have valgt noget med flere penge denne gang?

- Ja, det kunne jeg. Der er altid nogle muligheder, men jeg gider ikke snakke om penge. Nu håber jeg, at det går godt for mig her og også går godt for FCK, så alle bliver lykkelige.

I sin første periode i FCK fik han et særligt forhold til klubbens fans, og han har ’S12’ tatoveret på overkroppen. Han elskede at spille for københavnerne og elskede den danske hovedstad.

Ragnar Sigurdsson har i flere år haft en lejlighed i København, men det bliver ikke den, som han rykker ind i.

- Den er lejet ud, så jeg må finde en anden lejlighed, som jeg kan leje, lød det med et grin fra Sigurdsson, der både fra Rusland og England har fulgt godt med i, hvordan det er gået FC København:

- De første par år var jeg inde på hjemmesiden hele tiden, fordi jeg savnede det. Så blev jeg mere vant til det, men de sidste par år har jeg fulgt meget med igen, selvom det har været svært at se kampene.

Efter sit første ophold i FCK har Sigurdsson været i russiske Krasnodar, Rubin Kazan og Rostov samt engelske Fulham. Foto: Jonas Olufson

I russiske Rostov var han anfører og var selvskreven til holdet. Der var ikke den store konkurrence, men det er det i det københavnske, hvor Sigurdsson, Bjelland, Papagiannopoulos og Nelsson skal dele de kun to pladser i midterforsvaret mellem sig.

- Det er en stor klub med stor konkurrence. Det bliver noget end i Rostov, og jeg skal virkelig arbejde hårdt for at få en plads, sagde Sigurdsson, der så og sige lidt ligesom Nicklas Bendtner er på prøve i FC København.

Kontrakten udløber efter denne sæson, men står det til islændingen, må ægteskabet med hjerteklubben gerne blive af længere varighed:

- Det er det, jeg satser på.

