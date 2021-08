To anholdte ved derby

Københavns Politi fik lidt at se til, da FCK og Brøndby søndag mødte hinanden i Parken.

Mindst to anholdelser er det blevet til, men ellers en rolig aften.

- Vi har anholdt to personer. En for overtrædelse af ordensbekendtgørelse og en for flaskekast. Jeg ved endnu ikke, om flasken blev kastet mod personer eller politiet, siger politiinspektør ved Københavns Politi Tommy Laursen.

Han fortæller, at den førstnævnte blev anholdt kort inden kampstart og er siden blevet løsladt, mens flaskekasteren blev anholdt umiddelbart efter kampen. Han er blevet taget med ind på stationen.

Ellers roligt

Udover de to anholdelser har det været en tilforladelig aften.

- Aftenen er ellers forløbet roligt. I hvert fald i politiets øjne. De to fangrupper har råbt af hinanden og markeret sig, men der har ikke været direkte sammenstød.

- Vi har lige fået sat 800 Brøndby-fans på et tog, som er på vej ud af København, fortæller han.