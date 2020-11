Tøffe om FCK: Ikke et godt sted

Fred, fællesskab og fremgang.

Lige nu er det langt fra den aktuelle tilstand hos Skandinaviens førende fodboldklub, FC København.

Her er kaos, konspirationsteorier og mistillid langt mere dækkende for, hvad der foregår i Parken i disse dage.

Årsagen og baggrunden for fyringen af Ståle Solbakken for seks uger siden blussede op, efter nordmanden fortalte sin version af sagen søndag aften til TV3 Sport.

Der kom sandheder på bordet fra nordmanden. Og det har Stig Tøfting, Ekstra Bladets fodboldekspert, stor forståelse for, fordi det sker på baggrund af Parkens ledelse, der har været ude efter Solbakken.

Bo Rygaard, der her ses i Parken sammen med Lars Seier Christensen, har sparket meget bagud mod Ståle Solbakken, mener Stig Tøfting. Han forstår ikke behovet for det.

Han sparker bagud

- Jeg har lige fra starten sagt, det var uværdigt, den måde Ståle blev fyret på. Det står jeg stadig ved efter at have set Ståles version på TV 3.

- Det overrasker mig, at Bo Rygaard (Parkens formand, red.) har følt trang til at sparke bagud, fordi Ståle med afstand er den mest vindende træner i Danmark nogensinde. Ham behandler du ikke, som FCK-ledelsen har gjort i det her tilfælde, mener Stig Tøfting.

Han er kritisk overfor hele den konstellation, som FC København har haft, hvor Ståle Solbakken har kørt butikken uden modspil i den sportslige sektor. Det er sket efter Ståles ønske, men med bestyrelsens accept.

- Det er langt mere naturligt at have en sportsdirektør, der er med til at ansatte cheftræneren. Når det går godt, taler ingen om det, men når skibet er ved at støde på grund, kommer problemerne op til overfladen. Det har vi jo set her efter fyringen.

- Ståle har lagt sig fladt ned enkelte gange, men det generelle billede af ham er jo, at han har meget svært ved at erkende sine egne fejl. Ståles måde er altid den rigtige, mener Stig Tøfting.

Stig Tøfting mener det er helt forkert, at William Kvist skal stå og evaluere Ståle Solbakkens arbejde. - Det burde være formand Bo Rygaard, mener han. Foto: Lars Poulsen.

Han har forståelse for, at Ståle Solbakken retter et angreb mod William Kvist, der er bestyrelsesmedlem og pludselig har fået det sportslige ansvar i klubben.

William Kvist har slet ikke været på FCK’s træningsanlæg i hele 2020. Nu er han havnet på dybt vand, sagde Ståle Solbakkens i tv-programmet søndag aften.

- Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det er William Kvist, der skal stå og evaluere på Ståle Solbakkens arbejde i FCK, siger Stig Tøfting og fastslår så:

- Det burde for enhver pris være bestyrelsesformand Bo Rygaard, der stiller op og svarer på spørgsmål.

Stig Tøfting kalder det en revolution, hvad der er ved at ske i FC København. Foto: Lars Poulsen.

Revolution

Stig Tøfting er til gengæld meget forundret og overrasket over, hvad Jess Thorup er ved at udrette i FCK. Her tænker han i første omgang på den ændrede spillestil. Fra et zoneforsvar med fire mand til et tre mandsforsvar, der er meget mandsorienteret.

- Som jeg ser FCK lige nu, så er klubben ikke et særlig godt sted. Det har været et forfærdeligt 2020, og nu er man så gået i gang med en større revolution ved at skifte spilkoncept.

- Ja, det er i sandhed en revolution, Jess Thorup har startet i FCK. Der bliver med vold og magt gjort op med alt fra fortiden. Det er lidt uforståeligt, påpeger Stig Tøfting.

Ugens optur: FC Midtjylland. Det er klasse at tage til AGF og vinde 2-1. Efter den tunge start er mestrene nu i top og tilbage på sporet.

Ugens nedtur: Det må være Lyngby og Horsens. Uafgjort mellem dem kan ingen af dem bruge til særlig meget. Jeg har svært ved at se, hvordan de skal kunne redde sig.

