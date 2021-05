Tøffe om Ståle: - Stolt og ærekær

Hvis man træder på Ståle Solbakken, kan man være sikker på, at den ærekære nordmand reagerer prompte.

Det har Lars Seier fået af mærke efter nordmandens svar i Ekstra Bladet oven på Parkens storinvestor kom med en stikpille om behovet for forandring i den sportslige sektor i FC København.

- Jeg har fuld forståelse for, at Ståle reagerer. Det er tydeligt, at han har et stort behov for at betale tilbage.

- Langtfra alle havde deltaget i mudderkastningen, men Ståle er en mand, der ikke finder sig i at blive trådt på. Han er både stolt og meget ærekær, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Det er naturligt, at Ståle reagerer, når han føler sig uretfærdigt behandlet. Men langtfra alle ville tage til genmæle, fordi der sjældent kommer noget godt ud af det.

- Lars Seier forsøger at beskytte sin egen investering, og han må vel have kalkuleret med Ståle Solbakkens forventede reaktion, påpeger Stig Tøfting.

Når det er sagt, mener han, at Solbakken fik en aldeles uværdig afsked med FCK. En afsked, som hele FCK-ledelsen er ansvarlig for.

- Den uværdige måde, som FCK tog afsked med Ståle på, var aldrig sket i klubber som Liverpool, Manchester United eller Bayern München.

- Man skal tænke på, at FCK ikke havde været, hvor klubben er nationalt og internationalt uden Ståle Solbakken. Og nordmanden havde ikke haft den status, han har uden FCK, pointerer Stig Tøfting.

Ståle Solbakken bor stadig i Danmark og følger med. Den tidligere FCK-træner reagerede skarpt, efter Lars Seier kritiserede ham i et interview med Ekstra Bladet for nylig. Foto: Lars Poulsen.

På Heden er Pione Sisto forvandlet med tre scoringer i de seneste tre kampe. Det kommer oven på en periode i frostboksen efter en kontrovers med Brian Priske.

Groft sagt mente Pione Sisto, han bestemte, hvor og hvornår han skulle spille.

- Priske har flere med store egoer (Sisto, Kaba og Evander, red.) at tage højde for i sin trup.

- Jeg er vokset op med et meget stramt hierarki fra min karriere. Kæft, trit og retning.

- Derfor bliver jeg aldrig til pædagogiske rundbordssamtaler, og derfor gjorde Brian Priske det eneste rigtige ved at sætte sin stjerne i skammekrogen, da han trådte over stregen.

Pione Sisto har scoret de seneste tre kampe efter han forud for det var indskifter fem kampe i træk efter en kontrovers med cheftræner Brian Priske. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Reaktionen fra Sisto har været den rigtige, fordi han lod fødderne tale og ikke begyndte at gå imod cheftræneren igen, påpeger Stig Tøfting.

Ugens optur: FC Midtjylland!

Når det gælder, kan de klemme ballerne sammen. Men det virker som om, der skal være et stort spotlight på dem, før de kan levere. Sæsonen har været ujævn med tab mod SønderjyskE og FCN to gange. Nu ligger guldet til dem.

Ugens nedtur: Brøndby!

De havde muligheden for at udfordre FCM, men når tre store profiler som Maxsø, Lindstrøm og Uhre svigter, skal det gå galt. Den sidste livline er søndag mod FCM, hvor en sejr kan bringe dem tilbage i guldkampen.