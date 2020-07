Tøffe skærer igennem: Seks stjerner får hug

- Det er i modgang, at Ståle Solbakken skal bevise, han kan skabe et mesterhold igen, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

Ståle Solbakken er den mest vindende træner i Superligaen. Ja, i dansk fodbolds historie med otte mesterskaber, to sølv og én bronzemedalje samt fire pokaltitler.

Men det er svært ikke at stemple superliga-sæsonen som en fiasko, når FCK har en sæson uden titler. Lige nu skal de kæmpe for at forsvare sølvet og pladsen i Europa.

- Ståle Solbakken står foran en kæmpe eksamen denne sommer. Det er nu nordmanden igen skal bevise, han kan skabe et storhold efter en sæson med meget modgang. Han er nødt til at lave flere udskiftninger, mener Stig Tøfting.

- Ståle har en såret trup, der slet ikke kan finde melodien. Det er tydeligt, at der er flere problemer nu end tidligere. Det er jo ikke kun ét sted på banen, hvor man kan se spillet ikke fungerer, vurderer han.

N’Doye er færdig

Tøffe peger på flere ømme punkter i FCKs nuværende trup. De fire backs, Bryan Oviedo, Pierre Bengtsson, Karlo Bartolec og Guillermo Varela har været meget svingende i kvalitet og manglen på gennembrudsfarlige kantspillere, Dame N’Doye, der synger på sidste vers og så er han meget i tvivl om Mikkel Kaufmann har, hvad der skal til for at slå til på den korte bane.

- Jeg har ikke været imponeret over de fire backs, lige som Pep Biel ikke virker til at blive en markant profil. Til sammenligning er FCMs Anders Dreyer klasser bedre.

- Viktor Fischer er et stort spørgsmålstegn. Jeg håber, han når sit topniveau. Men jeg er i tvivl om han når niveauet fra 2018, hvor han var ligaens bedste. Senest mod AGF så vi, at N’Doye ikke kunne løbe. Han får ikke sin aftale forlænget. Og det er ærgerligt, fordi N’Doye netop har vist, hvor værdifuld han har været i begge ender af banen. FCK skal have en ny angriber.

- Og så er der tilfældet Jens Stage. Det er Ståles projekt, men det er svært at se, hvor det ender. Han blev flået ud i pausen mod FCM for en uge siden. Det samme skete søndag mod AGF. Det har ikke fungeret med Jens Stage, siger Stig Tøfting.

FCK har kun vundet én kamp i mesterskabsspillet og er uden sejr i de seneste tre kampe. Sætter de andenpladsen over styr, skal de ud af spille om pladsen i Europa. Nummer tre skal således spille mod nummer syv om pladsen.

Gå efter sølvet

Oven på sejren over FCK søndag i Århus mener Stig Tøfting, at AGF nu skal sætte alt ind på at jagte sølvmedaljerne.

Der er ni point ned til Brøndby som ikke indhenter AGF. Men der er blot fire point op til FCK. Og det er ikke umuligt at indhente.

- FCK har to svære kampe mod FCM og Brøndby. Det er nu AGF skal vinde mod AaB og forsøge at besejre FCM søndag, hvis de allerede har vundet mesterskabet torsdag, pointerer Tøffe.

Ugens optur: AGF! Det var den første hjemmesejr over FCK siden 19. april 2009 – altså i mere end 11 år. Nu skal de jagte sølvet.

Ugens nedtur: Lyngby! Én sejr, to uafgjorte og otte nederlag er udbyttet i 2020, hvor holdet kun har besejret Esbjerg. Et lille halmstrå i jagten på redning er, at de tidligere på sæsonen har vundet 2-1 over Hobro og spillet 2-2 på udebane.

