Tøffe: Uprofessionelt, Zanka!

Det har på mange fronter været en kaotisk tid i FC København, siden fyringen af Ståle Solbakken for syv uger siden.

Kommunikationen har på ingen måder været klar og tydelig. Der har været mange meldinger i både øst og vest.

- Det virker på mig som om FC København slet ikke har afstemt, hvad man vil sige og tale om. Der har været flere eksempler, hvor kommunikationen faktisk har været meget uklar, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, og giver to konkrete eksempler:

Mathias Zanka Jørgensen kræver en undskyldning fra TV 3, hvis han skal stille op. Omvendt har Jess Thorup sagt, at man ikke optræder i pressen, som Zanka gjorde sidste mandag i pausen mod Randers. - Tingene virker ikke særlig afstemt i FCK for tiden, mener Stig Tøfting. Foto: Jens Dresling.

Slet ikke afstemt

- Det stritter lidt i begge retninger, når William Kvist går ud at taler om mesterskaber og europæiske gruppespil, samtidig med, at Jess Thorup taler om en mellemsæson.

- Det virker heller ikke afstemt, når Jess Thorup kritiserer Zanka for det interview, han leverede i pausen af kampen mod Randers. For derefter at opleve, hvad der skete søndag i Haderslev.

- Her står Mathias Zanka og kræver en undskyldning fra TV 3-reporteren. Det virker slet ikke som om de taler sammen i FCK, funderer Stig Tøfting, der også er ansat af TV3 Sport som fodboldkommentator og ekspert.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Bataljen skete i pausen af FCK's kamp mod Randers. En kamp hvor Zanka ikke spillede godt. Se højdepunkterne her Video: Discovery

Han er overrasket og forundret over Mathias Zankas opførsel den senere tid. For Zanka er jo ikke en ung, urutineret spiller. Han er landsholdsspiller og 30 år.

- Det er ikke første eller sidste gang, at vi ser en spiller, der ikke vil tale med dele af pressen. Men det er en uprofessionel optræden fra Zanka, hvad vi har set den senere tid.

- Alle spillere kan have en dårlig periode, hvor de skal bruge mere tid på banen end på at snakke i medierne.

- Men det er jo ikke tilfældet for Zanka. Han stiller op til alle andre for at forklare sig, bortset fra TV 3, som han kræver en undskyldning fra. Og jeg mener ikke der er noget som helst at undskylde fra det interview David Kroner lavede med ham i pausen af opgøret mod Randers, pointerer Stig Tøfting.

Mathias Zanka Jørgensen vil gerne tale med alle andre medier end David Kronor fra TV 3. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Mens FCK fik den første sejr under Jess Thorup, har AGF nu tabt de seneste to kampe. Det kommer ikke bag på Stig Tøfting, men det overrasker ham at se, hvor svingende Kamil Grabara har været mellem stængerne.

- Da AGF hentede ham, var det min fornemmelse, at han var den sidste brik til, at man skulle tage klubben seriøst i toppen af Superligaen. Men han har set skidt ud i et par kampe, mener Stig Tøfting, der dog ikke afskriver AGF i titelkampen.

- Jeg tror stadig AGF vinder medaljer. Men i modsætning til tidligere tager modstanderne dem nu alvorligt i hver kamp, fastslår Stig Tøfting.

Ugens optur: Horsens. Den første sejr har ligget og luret lige om hjørnet et stykke tid. De fik en lille livline med en fortjent sejr over rivalerne fra Vejle.

Ugens nedtur: Vejle. Ét point i fire kampe. Er luften ved at gå ud af ballonen hos oprykkerne. Man må spørge sig selv om de har præsteret over evne i starten af sæsonen.

Se Grabaras drop og de øvrige højdepunkter fra FCN-AGF her: Video: Discovery

Tøffe om FCK: Ikke et godt sted

5 nye påstande fra Tøfting 1 Mindst to Superliga-klubber har skiftet træner, når vi rammer 31. januar Og alt tæller med, altså fyringer, ’salg’, frivillige aftrædelser, og hvad man ellers kunne forestille sig. Offensivt? Ja, for holder spådommen, så vil en tredjedel af Superliga-klubberne have skiftet træner inden forårssæsonen. 2 FCK er ikke i top seks, når Superligaen går på juleferie! Frækt? Ja, sgu – ikke mindst fordi der sådan set kun er fire point til skillestregen for københavnerne, men problemerne stikker altså dybt i FCK, så det er ikke bare givet, at Jess Thorup kan rette op på det i de resterende fem kampe inden ferien. 3 Mindst en spiller når ti scoringer inden jul Haji Wright står på seks mål, men er skadet. Så kommer en stribe med fem og fire kasser. Jeg tror, en af dem kan gøre det og ramme de ti mål. 4 Stillingen ved julepausen Når efterårets sidste fem runder er spillet, så ser top tre sådan her ud: 1 FCM 2 Brøndby 3 AGF. Bum! 5 Transfervinduet Jesper Lindstrøm, Jonas Wind, Lukas Andersen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Alan Sousa, Kamaldeen Sulemana, Alexander Bah og Casper Højer. Varme salgsemner i Superligaen, men jeg hugger til og tror ikke på, at en eneste af dem bliver solgt i januarvinduet.

