Tog fat i FCK-komet: - Husk det nu!

Jacob Neestrup er svært begejstret for unge Elias Jelert, der spillede en stor kamp for FC København i 1-0-sejren over AaB

Elias Jelert spillede en pragtkamp foran over 30.000 tilskuere i Parken, da FC København søndag sikrede sig en 1-0-sejr over AaB.

Igen og igen viste den blot 18-årige back prøver på sine kvaliteter, når han stormede op ad højresiden.

Han var også assistmageren bag Viktor Claessons mål i anden halvleg, og efter kampen fortalte cheftræner Jacob Neestrup, at han netop havde haft fat i sit unge stjerneskud for at give ham en vigtig besked.

Elias Jelert stod for den målgivende aflevering, da FCK i anden halvleg kom på tavlen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg har faktisk lige sagt til ham: ‘Husk nu, hvor god du er, når du sætter den i sjette gear. Og lad være med at blive i andet gear’, fortæller FCK-chefen om samtalen efter slutfløjt.

- For lige så snart han træder på speederen, så er der ikke nogen, der kan følge med ham, når han har kuglen.

Stor tro på guld

Det var ikke kun Elias Jelert, der fik store roser af Jacob Neestrup.

Cheftræneren var generelt tilfreds over linjen, selvom de danske mestre søndag eftermiddag brændte den ene store chance efter den anden



- Det irriterer mig ikke, fordi vi spiller en rigtig, rigtig god kamp. Vi var effektive i Silkeborg for en uge siden. I dag (søndag, red.) var vi ikke effektive på de chancer, vi har, men til gengæld synes jeg, vi giver folk noget for pengene og har i 77 minutter ud af 90 det udtryk, vi gerne vil have som hold.

Jacob Neestrup var meget tilfreds med, hvad han så fra sine spillere søndag. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det kan godt være, det irriterer mig, når jeg kommer hjem og ser alle chancerne, men lige nu er jeg faktisk glad.

Sejren betyder, at Jacob Neestrup fortsat er ubesejret, ligesom han kan glæde sig over endnu et opgør, hvor det lykkedes at holde modstanderen fra at score.

Derfor har intet ændret sig for cheftræneren, når det kommer til troen på guld.

- Jeg har sagt det i fem måneder: Vi tror på det. Det gør vi. Vi synes, vi er gode. Vi er sjældent dårlige, og vi har vundet fem i streg uden at lukke et mål ind.

FC København har fortsat seks point op til topholdet, FC Nordsjælland, mens de er to point efter Viborg FF.