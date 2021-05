Topdommer på FCK's lønningsliste

Den tidligere Superliga-dommer havde store overvejelser, inden han takkede ja til at være facilitator for løvernes partnernetværk GOAL

En usædvanlige kombi.

FC København har ansat den tidligere topdommer Kenn Hansen.

Det meddeler klubben, og dommeren får til opgave at være facilitator for løvernes partnernetværk GOAL.

- Jeg vil sige, at det er en opgave, jeg udfører gennem mit firma. Jeg har stadig mit sædvanlige job, siger Kenn Hansen til Ekstra Bladet.

- Jeg skal ikke have min daglige gang i Parken, men jeg bliver tilknyttet.

- Jeg har været i mange klubber, hvor jeg har lavet forskellige ting. Det er ikke nyt for mig. Det er første gang, at jeg har et kommercielt samarbejde med en klub.

- Har du egentlig altid været aflønnet af FCK?

Kenn Hansen bryder ud i et grin.

- Der har været forsvindende få kommentarer a la 'de har jo bare formaliseret korruptionen' eller 'endelig bliver hans kontrakt officiel'.

- Der er mange, der har lavet sjov med det. Jeg kan afkræfte tilhørsforholdet til klubben før nu, siger Kenn Hansen og fortsætter:

- Hvis det skal være alvorligt, så er det anderledes for mig at besøge en klub inde bagved. Jeg er kommet meget inde på midten af banen, og det er en vigtig del af enhver dommers dna ikke at være tilknyttet en klub.

- Det er så dybt forankret i mig ikke at have med en klub at gøre. Jeg har spurgt mig selv: 'Kan jeg overhovedet det?'

- Men nu er jeg jo stoppet for så mange år siden, så jeg opfatter mest Ekstra Bladets spørgsmål og de kommentarer som sagt med glimt i øjet.

- Man kan dårligt have ondt af, at jeg bruger mit fag hos et stort fodboldbrand som FCK. Det vil være unfair, hvis jeg for evigt skulle være i de neutrale farver.

Kenn Hansen kneb en tåre, da han i 2015 dømte sin sidste Superligakamp. Det var netop i Parken. Foto: Anthon Unger

I 2015 indstillede Kenn Hansen sin fodboldkarriere. Og FCK'ere med god hukommelse glemmer ikke den sidste kamp, hvor han overså en OB-spillers hånd på bolden i anden halvleg.

- Der vil jo også være nogen, der vil spørge, om gør det her, fordi du skylder FCK for et straffespark i din sidste kamp.

- Det påstod FCK's pressechef Jes Mortensen også på Twitter.

- Han mente, at jeg skulle arbejde gratis i 10 år for at indhente det forsømte.

- Det er jo det, der er det fantastiske ved at være dommer. Der er jo nogen, der skriver: 'Selvfølgelig, han har jo altid holdt med dem', og så er der andre, der skriver: 'Jeg troede, at han hadede jer'.

- Det er jo smukt, at de ikke kan blive enige om, hvem jeg hader. Alle synes, jeg har været hård ved lige deres klub. Det er en del af det at være fodbolddommer.

Aftale mellem FCK og Kenn Hansens firma er uden udløbsdato.

