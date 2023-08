Tordengate: FCK-stjerne hev fat i dommer

Torden og lyn.

Selvom der i FC København-lejren var tilfredshed over 1-0-resultatet mod Rakow, var det uvejret kort før kickoff, der tog det meste af opmærksomheden efter kampen.

Det var nemlig et usædvanligt tordenskrald, der lød på Zagłębiowski Park Sportowy i Sosnowiec, inden himlen igen og igen lyste op efter lynnedslag.

Det fik hurtigt Rasmus Falk til at hive fat i kampens dommer, men der var ikke megen hjælp at hente. Det fortalte FCK-profilen til den danske presse efter kampen.

- Jeg spurgte faktisk dommeren, om han havde noteret sig uvejret, og om man bare ignorerede det. Der sagde han, at han holdt øje med det, og at der var styr på det.

- Hvad tænkte du om det?

- Jeg tror mærkeligt nok, at jeg købte den i situationen. Så spiller vi bare, fortalte Falk, der erklærer sig enig i sin cheftræner og holdkammerats voldsomme kritik.

Annonce:

- Det er selvfølgelig ikke optimalt, og jeg er enig med Neestrup og Boilesen. Det er der ingen grund til at ende ud i.

Rasmus Falk fortæller samtidig, at han kun nåede at bekymre sig om det i et minuts tid, inden han hurtigt var tilbage i zonen og havde fokus på kampen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Falk og co. kæmpede sig til en 1-0-sejr i Polen og har dermed sikret sig et godt udgangspunkt inden returopgøret i Parken. Foto: Waldemar Deska/Ritzau Scanpix

Regnede med udskydelse

Sådan forholdt det sig til gengæld ikke ude på de danske mestres bænk.

Herfra prøvede de at gøre sit for at forhindre opgøret i at starte, men der var ikke nogen hjælp at hente.

Det kommer bag på Rasmus Falk, der i minutterne op til startfløjtet troede, at man ville udskyde starten.

- Jeg tænkte faktisk, at vi ville blive sendt en tur i omklædningsrummet, indtil det havde lagt sig.

Sådan endte det ikke, og kampen blev hverken udskudt eller stoppet undervejs.

Heldigvis stilnede uvejret af, efterhånden som kampen skred frem, og FC København kunne til sidst gå fra banen med en 1-0-sejr i bagagen efter et selvmål af Bogdan Racovitan.

Dermed har de danske mestre spillet sig et skridt tættere på Champions League-gruppespillet. Returopgøret i Parken finder sted næste onsdag.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra UEFA oven på FC Københavns kritik.