Tordner mod FCK: - Det er mangel på respekt

Tirsdag eftermiddag har et interessant billede floreret på det sociale medie Twitter.

Her kan du se Jess Thorup og Peter Christiansen sidde sammen med Genk-angriberen Cyriel Dessers.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Men mødet er sket uden den belgiske fodboldklubs tilladelse. Derfor er Genk meget utilfreds med FC København.

- Som klub synes vi, at mødet er mangel på respekt, når vi ikke er blevet informeret, skriver Dimitri de Condé, som er sportsdirektør i Genk, i en sms-besked til Tipsbladet.

Alligevel er det ikke usandsynligt, at transferen kan blive en realitet.

Ifølge Tipsbladets oplysninger vil FC København skulle betale i omegnen af 44 millioner danske kroner for at få Cyriel Dessers til Danmarks hovedstad.

Annonce:

Tipsbladet erfarer desuden fra belgiske pressekilder, at det er angriberens agent, Stijn Francis, som man lige kan skimte på billedet i ly af Peter Christiansen.

Artillen fortsætter under billedet ...

27-årige Cyriel Dessers har lige nu kontrakt i Belgien frem til 2025, og Jess Thorup har et fornuftigt kendskab til den måske kommende FC København-angriber.

Cyriel Dessers var således en del af Genk-truppen, da den nuværende Superliga-træner stod i spidsen for den belgiske fodboldklub i fem kampe.

Her startede angriberen på bænken i fire kampe, mens han startede inde i den sidste - og scorede. Han kom senest på måltavlen i søndags mod Club Brugge. Her tabte Genk med 2-3 i et opgør, hvor Andreas Skov Olsen blev dobbelt målscorer.

Annonce:

Cyriel Dessers har også tørnet ud for FC Utrecht, Feyenoord, NAC Breda, Lokeren og Heracles, og han har scoret mange mål hele karrieren. I sidste sæson blev han samlet topscorer i Conference League med 10 mål. Her var han udlejet til finalisterne fra Feyenoord. I 2019/2020-sæsonen blev han delt topscorer i Æresdivisionen med 15 mål for Heracles.

Tipsbladet forsøger at få en kommentar fra FC København, men indtil videre har klubben ikke ønsket at kommentere.