Trak nitten i FCK: Ude af den europæiske trup

Der er ikke blevet plads til Robert Mudrazija i FCK's Europa League-trup - den skadede midtbanespiller kommer ikke til at spille europæisk i foråret

Robert Mudrazija kommer til at se FC Københavns europæiske opgør fra tribunen.

Den kroatiske midtbanespiller har trukket sorteper og er blevet streget fra den europæiske trup, som FCK netop har indleveret til UEFA.

Hver klub må registrere 25 spillere, men fire skal være home-grown - altså opvokset i klubbens egen ungdomsafdeling.

Robert Mudrazija startede mod Malmö FF i efterårets sidste europæiske kamp, men han er blevet streget fra FCK's Europa League-trup. Foto: Jens Dresling

I den nuværende FCK-trup opfylder kun Jonas Wind og Mohamed Daramy det krav. Det betyder, at københavnerne ikke kan gøre brug af den fulde kvote på 25 på den såkaldte A-liste.

For at få plads til nytilkomne Ragnar Sigurdsson og Mikkel Kaufmann har FCK-manager Ståle Solbakken måtte strege et par spillere fra efterårets europæiske trup.

Det er gået ud over Robert Mudrazija og Nicolai Boilesen.

Nicolai Boilesen er med på FCK's træningslejr i Portugal, men har stadig et stykke vej til spilletid. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sidstnævnte har været ude hele sæsonen med en korsbåndsskade og er stadig et stykke fra at gøre comeback, så der er intet overraskende i, at han er blevet streget.

Robert Mudrazija startede inde i efterårets sidste europæiske kamp mod Malmö FF, men er i opstarten blevet ramt af en skade, der holder ham ude de kommende 3-4 uger.

Han bliver ikke klar til de to kampe mod Celtic, og derfor er Solbakkens valg faldet på ham.

Men det betyder så også, at skulle FC København gå videre mod skotterne, kommer Mudrazija ikke i spil i en eventuel 1/8-finale.

Både Frederik Ibsen og Carlo Holse var home-grown, men har forladt klubben i transfervinduet og er samme årsag blevet streget fra den europæiske trup.

Det samme er Nicklas Bendtner, der ikke fik forlænget sin aftale. Der er på A-listen blevet plads til forsvarstalenterne Jacob Haahr og Ludvig Henriksen, som opfylder reglen om at være home-grown.

Også tredjemålmand Stephan Andersen er ny mand i den europæiske trup.

De danske mestre møder Celtic i Parken torsdag 20. februar og spiller returkamp i Glasgow torsdag 27. februar.

