Transfer-poker om FCK-stjerne

Det lignede et spil for galleriet, da det i sidste uge kom frem, at Leicester var parat til at byde i niveauet 42-67 mio. kr. for FC Københavns unge guldfugl, Victor Kristiansen.

For det var nærmest en fornærmelse at tilbyde FC København så lidt for en spiller med så stort potentiale. Det var i hvert fald ikke et beløb, som parterne havde grund til at bruge særlig lang tid på at diskutere.

Der skal flere penge på bordet.

Victor Kristiansen kan havne i Leicester. Klubben har i hvert fald midler til at betale FC København en pris i niveauet 100 mio. kr. for venstrebacken. Foto: Lars Poulsen

Har penge til indkøb

Og den engelske klub har råd til at betale en pris i niveauet 100 mio. kr., som FC København ventes at forlange for Victor Kristiansen, hvis der skal blive en handel her i januar.

Som Ekstra Bladet forstår det på engelske pressekilder, har Leicester 46 mio. pund (390 mio. kr.) til rådighed at handle for i januar-vinduet. Klubben solgte sidste sommer Fofana til Chelsea for 70 mio. pund. Her er en tredjedel af transferen allerede betalt. Næste rate falder i løbet af foråret. Sidste del af raten falde inden for de kommende to år.

På manager Brendan Rodgers prioriteringsliste står tre positioner og blinker: en højre kant, en venstre back samt en midtstopper, som skal ind til den skadeplagede trup, hvor otte spillere for tiden sidder på sidelinjen.

Leicester står allerede klar til at betale 30 mio. pund for kantspilleren Nicolás González i Fiorentina, men det forhindrer ikke den midtengelske klub at leve op til de krav, som man bliver mødt med fra FC Københavns side. Pengene er til stede.

Victor Kristiansen nærmer sig i en alder af blot 20 år allerede 100 kampe for FC København. Foto: Jens Dresling

Meldingerne er, at linjen mellem parterne er brandvarm. Det er en handel, som Leicester prioriterer skal ske, hvis der kan opnås enighed med FC København. Og det er et skifte, som Victor Kristiansen finder attraktivt.

Brendan Rodgers virker forhippet på at få en solid venstre back. Aktuelt er tre kandidater til pladsen ude med skader. Ryan Bertrand, der ikke har været i kamp siden december 2021, er færdig i klubben til sommer. Ricardo Pereira samt James Justin er også skadessramte.

Der hersker ingen tvivl om, at Victor Kristiansen, der har kontrakt med FCK til 2025, godt kan se sig selv i verdens største liga - Premier League.

- Jeg synes egentlig, jeg har pakken til at komme til Premier League. Jeg er rimelig fortrøstningsfuld, hvis det er noget, der kommer på bordet, men nu må vi se, sagde Victor Kristiansen for nylig, da interessen blev meldt ud.

Hvis Leicester også henter en midtstopper ind, kan det åbne døren for et farvel til Jannik Vestergaard, der mildest talt er havnet i en blindgyde i Leicester.

Han har slet ikke optrådt i Premier League i denne sæson og blot fået spilletid i tre cup-kampe.