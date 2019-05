Transferchok på vej? FCK meldes tæt på Superliga-profil

FC København regner til sommer med at sælge Peter Ankersen, og selv om klubben allerede har hentet Guillermo Varela fra Uruguay, kan der være endnu en dygtig højre back på vej ind i FCK.

Det skriver Bold.dk.

Ifølge det danske medie er mestrene fra FCK tæt på at hente kroaten Karlo Bartolec, der de senere år har leveret stærke præstationer for FC Nordsjælland.

Bartolec er kommet ind på Kroatiens landshold og har været et emne i blandt andre engelske Southampton, så det er lidt af et scoop, hvis det lykkes for FCK at få fat i backen. Han er nok heller ikke billig.

Ifølge Bold.dk har den 24-årige kroat allerede bestået sit lægetjek i FCK. Bartolec er i øvrigt ikke med, når de to klubber mødes i Telia Parken på lørdag - han er i karantæne.

FCN hentede ham i 2016 fra NK Lokomotiva - kroatens aftale med FCN løber ud om et år.

I denne sæson er det blevet til 34 Superliga-kampe og to scoringer af Karlo Bartolec.

Karlo Bartolec kan både spille som back i en fire-back-kæde, mens han også har gjort det godt som højre wing back i FC Nordsjælland.

