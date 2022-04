Trods fan-straf: Udsolgt til derby

Der kommer nul Brøndby-fans til mandagens brag mellem FC København og Brøndby IF, men alligevel melder FCK nu udsolgt til opgøret i Parken.

Det skriver klubben i en pressemeddelse.

Der vil kun være FC København-tilhængere at finde på stadion, da alle udebanefans er blevet forbudt adgang til kampen som følge af alt den ballade, der fandt sted efter det seneste derby på Brøndby Stadion tilbage i oktober.

FC Københavns mest fanatiske fans, der normalt står på Sektion 12, har nemlig valgt at boykotte stemning og tifo-arbejde de første 30 minutter grundet sanktionerne, Divisionsforeningen pålagde FCK- og Brøndby-fans tilbage i februar.

Kommunikationschef i FC København Jes Mortensen fortalte fredag til Ekstra Bladet, at man i FC København respekterer fansenes beslutning om at udtrykke deres utilfredshed, men understregede samtidig, at klubben ikke har været indblandet på nogen måde.

Politi i gadebilledet

Selvom der ikke kommer nogle Brøndby-fans vil politiet stadig kunne ses i gadebilledet specielt på Østerbro.

Det bekræfter Trine Fisker fra Københavs Politi overfor Ekstra Bladet.

- Vi er selvfølgelig til stede med de nødvendige kræfter, der skal til for at sikre den gode afvikling af kampen, og hvis jeg skal komme med et budskab, så har man nok en rigtig god mulighed for at hilse på en betjent ude på Østerbro.

Man burde forvente, at alt ballade udebliver fra mandagens storkamp, da der som nævnt ikke vil være nogle Brøndby-fans på Østerbro. De manglende fans på stadion er dog langt fra ensbetydende med, at der ikke vil opstå ballade.

Tilbage i juli 2020, da fansene ikke måtte tage på stadion som følge af corona-restriktioner, var der store sammenstød mellem de to fangrupperinger rundt om i København.

Du kan se billeder fra konfrontationerne i videoen herunder.

