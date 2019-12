Trods frygt for uro: Derfor flytter politiet ikke FCK-brag

- Vi har i vores planlægning taget højde for risikoen for, at der kan blive ballade, siger ledende politiinspektør Peter Dahl – ingen uniformerede svenske betjente i bybilledet til torsdagens kamp mellem FCK og Malmö FF

Ondt blod på tribunen: - FCK er en fjende

Københavns Politi får oftest flyttet kampene mellem FC København og Brøndby i Parken af frygt for ballade og uroligheder. Torsdag spilles en ny højrisikokamp i Parken, når FCK og Malmö FF afgør, hvem der skal videre i Europa.

Her vil Københavns Politi være talstærkt tilstede i bybilledet i København. Men i modsætning til kampen mellem FCK og Brøndby, så har Københavns Politi ikke gjort noget for at få flyttet torsdagens opgør til tidligere på dagen.

- Det er en udfordring, at kampen afvikles på det tidspunkt, som den gør (kampstart 18.55, red.). Men vi har i vores planlægning taget højde for, at der kan opstå uroligheder, forklarer ledende politiinspektør Peter Dahl, der er chef for beredskabet hos Københavns Politi.

Politiet trak knipler, da FCK og Malmö mødtes i 2005. Flemming Østergaard anklagede de svenske fans for selv at være skyld i ballade. Siden blev de frikendt af statsadvokaten. Flemming Østergaard har aldrig officielt sagt undskyld til de svenske fans. Foto: Jan Sommer, Polfoto.

Kun mavefornemmelse

På trods af risikoen for sammenstød mellem de to fangrupperinger, har en flytning af kampen aldrig været på tale.

- Vi har ingen historik for at få flyttet kampen torsdag. Vi er sådan set ligeglade, om det er Divisionsforeningen, FIFA eller UEFA, der står som arrangør. Men når vi kun har en formodning og en mavefornemmelse, så er det slet ikke nok til at kræve en kamp flyttet, påpeger Peter Dahl.

Politiinspektøren uddyber:

- Når FCK og Brøndby spiller har vi erfaring for, at der med næsten 100 procent sikkerhed bliver ballade. Derfor kan vi få flyttet kampen. Hvis FCK og Brøndby pludselig spiller to kampe helt uden ballade, har vi ingen argumenter for at kræve den følgende kamp flyttet, forklarer Peter Dahl.

Billeder fra opgøret mellem FCK og Malmö i 2005, hvor politiet greb ind og til sidst trak knipler. De svenske fans har aldrig glemt den behandling de fik dengang. Foto: Jan Sommer.

Møder fans med dialog

Peter Dahl forsikrer, at Københavns Politi torsdag vil møde de to fangrupperinger med dialog for øje. Der vil være mange såkaldte dialog-betjente med gule veste i gadebilledet omkring Parken.

- Vi vil søge dialogen. Det er altid vores udgangspunkt. Groft sagt vil vi gerne ’kvæle’ fansene med kærlighed, som Peter Dahl siger med et skævt smil.

Det bliver første gang, FCK og Malmö mødes i en betydende kamp i Parken siden urolighederne i 2005. Her satte uniformeret politi og civilklædte betjente ind mod en gruppe Malmö-fans på tribunen. Politiet brugte blandt andet knipler.

Siden fastslog daværende FCK-formand, Flemming Østergaard, at Malmö-fansene selv var skyld i urolighederne. Tre år senere blev de svenske fans frikendt af statsadvokaten. Flemming Østergaard har aldrig givet en officiel undskyldning til svenskerne, men blot beklaget overfor FCK-fraktionen Copenhagen Sundays.

Episoden fra for 14 år siden har betydet, at der i dag nærmest eksisterer et hadforhold til FCK fra mange Malmö-fans. FC Københavns nuværende ledelse har været ude at undskylde, men de svenske fans har ikke – udadtil – accepteret undskyldningen.

Der var en del anholdte svenske fans efter balladen i 2005. Nu mødes FCK og Malmö for første gang i en betydende kamp igen i Parken. Foto: Gert Jensen.

Svenske spottere i København

På torsdag får København Politi ingen hjælp fra uniformerede, svenske betjente i gadebilledet i København. Hverken før, under og efter kampen.

- Vi har et samarbejde på tværs af landegrænser, hvor civile, svenske politifolk vil være spottere i København. På den måde vil de hjælpe os. Men der kommer ingen uniformerede svenske betjente, fastslår Peter Dahl.

Kampen mellem FCK og Malmö bliver ikke brugt som en øvelse for Københavns Politi forud for sommerens EM-slutrunde, understreger Peter Dahl.

- Der bliver et helt andet set-up til Euro 2020. Så kampen mellem FCK og Malmö er en særskilt opgave for os og helt uden sammenligning med det, der venter til sommer, forklarer politiinspektøren.

