Trods storsejr: - Jeg er røvhamrende irriteret!

FCK's Nicolai Boilesen skældte ud over det sidste kvarter. - Det er fandeme svært at holde clean sheet, hvis ikke alle gider være med, sagde han efter 4-1-sejren over Torpedo-Belaz Zhodino

De vandt 4-1, men Nicolai Boilesen var alligevel irritereret.

Røvhamrende irriteret for nu at bruge FCK’erens egne ord.

Selvom københavnerne med storsejren over Torpedo-Belaz Zhodino så godt som spillede sig videre til 3. kvalifikationsrunde i Conference League, var alt ikke godt i Parken.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg røvhamrende irriteret over det sidste kvarter. Vi smider så mange lette bolde, og det er fandeme svært at holde clean sheet, hvis ikke alle gider være med.

- Jeg mener, at man også skal sætte en ære i at forsvare, sagde Nicolai Boilesen efter sejren over det svage hold fra Belarus.

De voldte FCK en smule besvær i første halvleg, men ikke efter pausen.

FCK gik hurtigt fra 1-0 til 4-0, inden kvaliteten faldt.

Nicolai Boilesen havde ikke meget at lave defensivt mod de svage belarussere. Foto: Lars Poulsen

- Jeg er godt klar over, at man bliver revet med og vil gå efter det femte og sjette mål. Selvfølgelig skal man gå efter at score, hvis muligheden er det, men man skal også huske sine pligter

- Det handler om at løbe tilbage og ikke sætte bolden unødigt på spil. Vi smider for mange bolde det sidste kvarter, og havde de været lidt dygtigere, var de også kommet til flere chancer, sagde Nicolai Boilesen.

Torpedo-Belaz Zhodino fik reduceret i tillægstiden, da Oyas frispark ramte FCK-muren og sejlede i en blød bud ind over Grabara.

- For mig handler det ikke om selve målet. Jeg synes, at der var optræk til det i det sidste kvarter. Vi begyndte at slække på det i forhold til den defensive del, sagde den blonde FCK-forsvarer.

FCK scorede tre hurtige mål i anden halvlegs begyndelse. Foto: Lars Poulsen

FCK-træner Jess Thorup var også pissetræt af gæsternes trøstemål i tillægstiden, men han var ellers ganske positiv i sin vurdering af indsatsen.

- Det var en fin præstation. En 4-1-sejr var vel, hvad vi havde håbet på. Det krævede tålmodighed at bryde dem ned, men i anden halvleg får vi forløsningen.

- Vi viser, at vi er stærke på bolden, og som kampen skrider frem, får vi mere og mere plads, sagde Jess Thorup.

Der er returkamp i russiske Kazan om en uge.

Selvom Thorup ikke ville sælge skindet fra den hviderussiske bjørn, medgav han, at det er tæt på afgjort:

- Vi skal tabe 4-0 i Rusland, hvis det her skal gå galt. Der er stadig 90 minutter, der skal spilles, men vi fik det bedst mulige udgangspunkt. Jeg kan ikke se, at der skulle blive problemer.