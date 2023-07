Trods straf om nedlukning: Sådan kan FCK fylde tribunen

Den tribune, som FC København er blevet idømt at skulle lukke ved deres kommende kvalifikationskamp til Champions League mod Breidablik i august, kan alligevel blive fyldt op.

Den skal bare fyldes med børn.

Sådan lyder det nemlig i UEFA's disciplinære bestemmelser, der foreskriver, at tribunen gerne må tages i brug ved at invitere børn op til 14 år samt deres forældre til kampen uden beregning.

Det er set flere gange før, eksempelvis ved Ungarn-England sidste år, hvor 36.000 børn indtog lægterne på Puskas Arena, da Ungarn var blevet idømt at skulle spille bag lukkede døre på grund af racismesager.

Og FC København har valgt at gå med en tilsvarende løsning ved deres kamp 2. august.

De har nemlig inviteret børn fra alle deres moderklubber gratis til fodbold, ligesom at alle de familier, der normalt er abonnenter på D-tribunen, også kendt som familietribunen, får tilbudt en plads på den nedlukkede tribune.

Foto: Anthon Unger

Bytter om på fans

Det betyder dog, at D-tribunen ved denne kamp ikke vil agere familietribune. Den bliver i stedet til en stemningstribune.



FC København meldte mandag ud, at Sektion 12, klubbens stemningsskabende fans, der normalt har fast plads på den nedlukkede B-tribune, vil blive tilbudt en plads på D-tribunen.

Derfor kan det se ud som om, at UEFA's straf mod FC København ikke bliver en straf af særligt væsentligt karakter, da Sektion 12 og børnefamilierne nu blot bytter kortsider.

Men det er helt efter reglerne, lyder det fra FC Københavns direktør Jacob Lauesen, der samtidigt slår fast, at straffen økonomisk har en mærkbar konsekvens.

- Vi gør jo ikke noget for at gøre noget kontroversielt, vi følger bare de regler, der nu engang er i UEFA's regelsæt.

- Man skal ikke tage fejl af, at det er en økonomisk straf også, fordi vi har en tribune, vi sælger ud til alle kampe, hvor der kan være mange flere mennesker på. At fylde den op med fribilletter er selvfølgelig ikke den samme økonomi, lyder det fra Lauesen, der ikke på stående fod har et estimat på, hvad UEFA's straf kommer til at koste FC København.

Der er også den forskel på de to tribuner, at D-tribunen, hvor Sektion 12-fansene flyttes til, rummer et væsentligt mindre antal pladser.

Dermed skæres der i antallet af de højest syngende på stadion.

- Jeg har ikke set den endelige sikkerhedsplan, men normalt vil man jo skulle spærre lidt af i siderne, så jeg vil tro, at det er omkring 3500, der kan være dernede, og på B-tribunen er der jo 8500, når der er udsolgt, lyder det fra Jacob Lauesen.

FC København blev idømt bøden om nedlukning af tribunen som konsekvens af fansenes fyrværkerishow ved Champions League-kampen mod Dortmund 2. november sidste år. Pyroteknikken kostede dem ligeledes en bøde på 300.000.

Ekstra Bladet har rakt ud til UEFA, der ikke ønsker at uddybe forholdene omkring den straf, som FC København er blevet idømt.