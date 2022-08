Trodsede alkoholforbud på hotellet

Det gik ikke stille for sig, da FC København fejrede CL-billetten i omklædningsrummet, og trods et alkoholforbud på hotellet lykkedes det klubben at få fremskaffet vin til at fortsætte fejringen der, fortæller den medrejsende storaktionær Lars Seier

Jess Thorup havde næppe forventet, at han kunne sende sine spillere tidligt seng efter FC Københavns store resultat i Trabzon onsdag aften.

Og sådan gik det heller ikke, fortæller storaktionær i Parken Sport & Entertainment Lars Seier over en telefon til Ekstra Bladet.

- Det var sgu en dejlig aften. Når sådan noget lykkes, skal man huske at nyde det.

- Hvordan så det i praksis ud i går?

- Først blev det jo fejret i omklædningsrummet, som der også er kommet lidt billeder ud fra, og nede på banen selvfølgelig, hvor der blev sagt tak til de medrejsende fans, som man kunne høre bedre og bedre hen mod slutningen af kampen.

- Så tog vi tilbage til hotellet, hvor det åbenbart ikke er hver aften, der er fyrværkeri.

- Der var ikke noget i går i hvert fald, griner Seier med hentydning til Trabzonspor-fansenes forsøg på at holde ham og truppen fra søvn tirsdag aften og nat.

Herefter stod den på en sen middag på hotellet, der dog i ikke tillader indtagelse af alkohol.

Den regel fik FC København i resultatets anledning bøjet på.

- Selvom vi var på et alkoholfrit hotel, så lykkedes det os alligevel at få fremskaffet et par flasker, så vi kunne hygge os lidt, fortæller Seier om fejringerne, der for nogle blev senere end for andre.

- Spillerne gik nu rimeligt tidligt i seng, vil jeg vurdere, mens nogle af os andre blev hængende lidt længere, konstaterer Seier.

Lars Seier havde igen onsdag god grund til at smile i sin hvide trøje. Foto: Anthon Unger

Læs også: Nye CL-muskler i FCK: Her kan 'PC' handle stort

Liverpool eller Real Madrid

Og vinen og den som oftest medfølgende forhøjede promille var tiltrængt efter en kamp, hvor nerverne sad udenpå tøjet på Seier og co. på tribunen.

- Det var en hård omgang at sidde at se på, for du kunne jo mærke presset fra fansene hele tiden.

- Selvom jeg syntes, det så solidt ud, så kan der jo altid gå noget galt i sidste øjeblik, så der var ikke ro på, før det sidste fløjt var gået.

- Jeg tror, at vi oppe på tribunen var lige så svedige, som spillerne var, fortæller Lars Seier, der udover sin kærlighed til FC København også har et hjerte, der banker for Arsenal.

Dem er han dog glad for, at de ikke er endt med at gøre selskab i Europa League.

- Arsenal er jo ikke med i det her fine selskab, som I er blevet en del af, så hvem håber du, at I trækker?

- Haha, nej, der kan vi ikke rigtig være med. Men jeg er nu glad for, at vi ikke endte med at få mulighed for at trække dem, så held og lykke til dem i Europa League, smiler Seier, inden han fortsætter.

Læs også: Vilde brag i Parken: Her er dynamitpuljen

- Stemningen er lidt blandet, for dels vil du gerne have nogle store oplevelser mod nogle store hold, og dels vil du også gerne klare dig nogenlunde.



- Der var mange, der nævnte Liverpool. Dem tror jeg, der er mange, der gerne vil møde.

- Og selvfølgelig også Real Madrid. Men der er jo næsten ingen hold i de to øverste seedningslag, der ikke er fantastiske at møde, lyder det videre fra storaktionæren.

Sportschef Peter Christiansen har fået ekstra mønt at rode med, og Lars Seier tror ikke, han får nogen fridage i den kommende tid. Foto: Anthon Unger

Ingen ferie til Peter Christiansen

For Lars Seier, der i 2019 købte 22,5 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment for 222 millioner kroner, var det på mange parametre en god aften.

Selskabet kunne nemlig kort efter slutfløjt opjustere forventningerne til årsomsætningen betydeligt, og det har sendt aktien op i kurs.

- Det var ikke bundlinjen, der stod øverst på agendaen i går, men selvfølgelig er det positivt for klubben, at vi trak den store gevinst, kan man sige.

- Vi var jo rimeligt sikrede nedad med Europa League, men det er klart, at det giver nogle ekstra muligheder, at vi så henter yderligere et trecifret millionbeløb her, så det er glædeligt både som aktionær og for hele koncernen og klubben, at der er lidt flere penge på kistebunden.

- Hvad betyder det her millionbeløb for jeres transferaktivitet i det endnu åbne vindue?

- Det vil jeg helst ikke rejse forventninger til.

- Men det er klart, at vi bliver jo også mere interessante, fordi der er nogle spillere, der synes, det kunne være spændende at spille i Champions League, så jeg er da sikker på, at 'PC' (Peter Christiansen, red.) ikke er taget på ferie her til morgen.

- Det får han vel heller ikke lov til de næste seks dage?

- Nej, det tror jeg ikke, at han skal regne med.

