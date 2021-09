Truer FCK: - I snød os

En ukrainsk gruppe af rådgivere beskylder FCK-boss for at snyde sig fra at betale for deres arbejde op til sommerens Khocholava-handel

’Vi er glade for, at vi kan hente en forstærkning som David til F.C. København, hvor han har været et tema gennem længere tid, og han kommer til at give os nogle kvaliteter, vi har brug for’, lød det fra sportsdirektør Peter Christiansen i en pressemeddelelse den 6. juli, hvor klubben annoncerede købet af den georgiske stopper David Khocholava fra Shakhtar Donetsk.

’Der har været opbygget en relation over lang tid, og nu er timingen den rigtige for alle parter’ hed det videre.

At det sidste er tilfældet, dokumenteres af hosstående autorisationsbrev af 11. august 2020, hvor daværende manager Ståle Solbakken og Daniel Rommedahl, Director of Football Operations & International affairs, autoriserer en agent, en advokat og en såkaldt mediator til at agere på klubbens vegne i en eventuel transfer af samme spiller.

Flere bud blev udvekslet, men øvelsen lykkedes først et år senere, men regningen for ukrainernes arbejde, som angiveligt har strakt sig over flere måneder, er så langt fra forældet, mener konsortiet, der de seneste måneder har forsøgt at få FCK til at betale.

Via klubbens advokat afviser klubben, at der skulle foreligge en forpligtelse, og det får nu ukrainerne til at true FCK med bål og brand, ligesom den ukrainske advokat og tidligere viceminister, Sergiy Nizhynskyi, kalder Rommedahl for ’kriminel’.

- Det er en stor skam, for vi troede at en dansk klub ville operere efter europæiske standarder, siger han i telefonen til Ekstra Bladet.

- Vi talte direkte med Daniel Rommedahl, som fortalte, at han officielt repræsenterede FC København som sportsdirektør, og som sendte os en autorisation. Men da vi ville have betaling for vores service, meddelte han til vores store overraskelse over, at han ikke havde bedt os om noget og derfor ikke ville betale.- Er det en joke? Vi har masser af beviser på, at denne handel er forberedt af vores team. Men han har åbenbart bare villet bruge os til at etablere kontakten til Shakhtar, lyder det fra advokaten.

Den ukrainske advokat og tidligere viceminister, Sergiy Nizhynskyi, kalder Daniel Rommedahl for ’kriminel’. Privatfoto

Han fortæller, at man har forsøgt at opfordre den danske klub til at finde en løsning, og at afvisningen har fremkaldt stor vrede i vide kredse i Ukraine.

- Vi diskuterer sagen med det ukrainske fodboldforbund, med UEFA og med sportens retslige instanser. Det er ikke noget problem for os. Vi er advokater. Og hvis de ikke mener, at vi har udrettet noget, så går vi rettens vej.

- Det handler også om vores – agenters og advokaters - gode navn og rygte her i Ukraine. Rommedahls opførsel er i vores øjne kriminel. Det svarer jo til, at du går ind i en butik og spiser et brød, hvorefter du meddeler, at det smagte dårligt, og så vil du ikke betale for det.

Under samtalen beder Ekstra Bladet flere gange om at se dokumentation for, at en betaling parterne imellem er aftalt.

- Selvfølgelig har vi dokumentation for, at vi er blevet lovet betaling, svarer Sergiy Nizhynskyi.

- Der findes blandt andet en Zoom-optagelse, men det har Rommedahl måske glemt at fortælle klubbens advokat, som han hellere vil betale end de folk, der gennem et år har forberedt denne handel.

Daniel Rommedahl er kommet under anklager for ikke at holde, hvad han har lovet på et Zoom-møde. Foto: Lars Poulsen

Heller ikke et eventuelt beløb vil han oplyse.

- Nej, det er en sag mellem parterne og tilhører fortroligheden, indtil vi eventuelt ender i retten, siger han.

- Til gengæld håber jeg, at disciplinen vinder hos jer i Danmark, og Rommedahl vil bekræfte, at han er en ordentlig fyr. Ellers vil han skade forholdet mellem Ukraine og Danmark – ikke bare på sportens område.

Ifølge advokaten vil man blandt andet forsøge at kalde spillerhandelen tilbage, sørge for at der fremover ikke kan laves transfers mellem Ukraine og Danmark og anlægge et personligt søgsmål mod Daniel Rommedahl.

FCK afviser: Ingen aftale

David Khocholava er gledet ubesværet ind i forsvaret hos FCK, som mener at have svaret enhver sit i forbindelse med hans ankost. Foto: Efrem Lukatsky/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har været i kontakt med Daniel Rommedahl, der ikke ønsker at udtale sig og i stedet henviser til klubbens advokat, Philip Nyholm.

Han henholder sig til ordlyden i det brev, han har sendt som svar på ukrainernes anklage, og som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- Der ligger ikke nogen forpligtelse nogen steder. Da handelen aldrig blev til noget i det transfervindue, blev der aldrig lavet en reel aftale. At det så lykkedes i år, er en helt anden sag, siger han.

- Normalt laver man en agentaftale i tilfælde af, at handelen går i orden, men her findes ikke engang et udkast. Så der er ikke rigtigt noget at forhandle om, men det står dem jo frit for at gå videre med sagen i det retlige system.

Heller ikke FCK vil officielt kommentere truslerne.

- Det tager vi stille og roligt, og det lader vi advokaten tage sig af, siger kommunikationschef Jes Mortensen.

På sit kontor i Danmark sidder Lesia Ignatyk-Eriksen, direktør i NordicUkraineinvest, og ærgrer sig over udfaldet af det samarbejde, som hun selv rakte ud efter.

- Der blev aftalt et beløb på zoom, men det hele var så tidspresset, at der ikke blev udformet en kontrakt. Frederik Leth (daværende chef for scouting i FCK) og Daniel Rommedahl deltog sammen med mig, agenten og juristen.

- Jeg har personligt sørget for kontakten mellem klubberne, og at Rommedahl fik direkte kontakt med Shakhtars direktør. Shakhtar afviste FCK’s første bud, men det blev aftalt at vende tilbage i de kommende transfervinduer.

- FCK har aldrig fortalt, at kontrakten er opsagt, men jeg vil stå fast på, at jeg har arbejdet i to måneder på den sag, og ja, jeg føler mig snydt, siger hun.