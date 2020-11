TV-chef om Zanka: - Han får ingen undskyldning

TV-chef Kim Mikkelsen er uforstående over for Mathias 'Zankas' opførsel og kommer ikke til at beklage David Kroners pauseinterview

Krigen mellem Mathias 'Zanka' Jørgensen og TV3 Sport forsatte søndag aften for fuld udblæsning, da FCK-forsvareren nægtede at give interview til tv-kanalen efter FC Københavns sejr i Haderslev.

FCK-stjernen krævede angiveligt en undskyldning fra TV3 Sport-journalist David Kroner, før han vil tale med tv-stationen igen.

Læs om optrinnet her:

’Zanka’ nægtede: - Ikke før han siger undskyld

Den undskyldning kommer FCK'eren dog til at kigge langt efter, for Kim Mikkelsen, der er sportschef hos Nent, kan ikke få øje på, hvorfor Mathias Zanka har set sig sur på TV3 Sport.

- Hvis vi var i tvivl, så er det i aften (søndag, red.) gået op for os, at Zanka er sur. Vi må umiddelbart forstå, at det er på grund af interviewet i mandags i pausen af Randers-kampen, men vi er ærlig talt ikke sikre, for han har kun råbt det, som i selv har set i klippet fra i mandags, siger Kim Mikkelsen i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Han (Zanka, red.) taler om, at han vil have en undskyldning. Hvis det er for pause-interviewet med David Kroner i mandags kommer den ikke. Det interview var helt efter bogen, og der er ikke noget at beklage ift. det.

- Da vi talte med klubben i løbet af ugen, blev vi ikke klogere på sagen, så jeg er ikke engang sikker på, om Zankas chefer i FC København ved, hvad der generer ham, siger Kim Mikkelsen.

TV3 Sport er en af rettighedshaverne til Superligaen og lægger mange penge for at kunne tale med aktørerne under og efter kampene.

Kim Mikkelsen oplyser, at man nu vil se på, hvordan TV3 Sport skal reagere, hvis Zankas boykot fortsætter.

- Hvis han ikke vil tale med TV3 Sport, må vi jo se på, hvordan vi stiller os i forhold til det fremadrettet.

Læs meget mere om FCK's dramatiske sejr over Sønderjyske herunder:

Tillykke, FCK! Men her er den helt gal

Glen om FCK: - Småklubsmentalitet!

Lettelsens suk i FCK: Sejrede i VAR-drama