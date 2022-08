Tv-station jubler

- Med dansk deltagelse i Champions League oplever vi en enorm seerinteresse for kampene, og det påvirker selvfølgelig reklameindtægterne, siger Lars Mossing, chef for reklamesalg, hos Viaplay Group

Det var ikke kun FC København og klubben mange tusinde fans, der jublede onsdag aften, da CL-billetten kom i hus, og torsdag, da CL-grupperne blev dannet.

På Amager har de også svært ved at få armene ned efter FC København for femte gang i historien kvalificerede sig til Champions League-gruppespillet.

For det er nemlig rigtig gode nyheder for Viaplay Group, der har rettighederne til den prestigefyldte klubturnering.

Carlos Zeca har været i FCK siden 2017. det bliver første gang han er med i Champions league. Foto: STR/Ritzau Scanpix.

- Vi har altid haft rigtig gode seertal på vores Champions League-kampe. Men med dansk deltagelse ved vi, at interessen bliver endnu større, siger Lars Mossing, chef for reklamesalget hos Viaplay Group.

Han uddyber:

- Billedet er meget tydeligt. Når danske hold er med i Champions League, bliver seertallene løftet. Da FCK senest var med i 2016, havde de kampe dobbelt så mange seere som de øvrige kampe, uddyber han.

TV 3 Sport og TV 2 slås om de samme reklamekroner. I den forbindelse var onsdagens samlede FCK-sejr også vigtigt for Viaplay Group.

For havde FCK tabt, var de sendt direkte i armene på TV 2, der sidder på rettighederne til Europa League.

Jess Thorup kunne triumferende løfte armene i vejret efter pladsen i gruppespillet var sikret. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

- Når vi får flere seere, så får vi også flere reklameindtægter. På den måde hænger tingene godt sammen for os, pointerer Lars Mossing.

Ud fra et sportsligt synspunkt kommer dækningen til at få fuld gas, forsikrer sportschef Benjamin Munk.

- Vi glæder os på vores kollegaers vegne over, at de nu igen får lov at dække nogen af de største hold i Europa mod FCK.

- Det synes jeg, de fortjener at få muligheden for, og vi sætter selvfølgelig masser af ressourcer af til at give en top-dækning. Og jeg må indrømme, at jeg krydser fingre for, at et par af de helt store hold skal gæste København. Barcelona, PSG, Manchester City, Liverpool eller Tottenham står højt på min ønskeliste over modstandere, siger Viaplays sportschef Benjamin Munk.

Rettighederne til Champions League i Danmark kommer i udbud i første kvartal af det nye år.

Victor Kristiansen havde svært ved at holde glæden tilbage. Han skal for første gang i karrieren spille Champions League. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix.

Viaplay Group er den eneste europæiske broadcaster, der har haft rettighederne i Danmark uafbrudt siden turneringen begyndte i 1992.

Lige om lidt skal rettighederne til Champions League for perioden 2024-27 i udbud. Det sker i starten af det nye år.

I løbet af en periode over fem uger bliver det så afgjort, hvem der vinder retten til at vise Champions League fodbold fra 2024-27.

Hver gang rettighederne bliver solgt i Danmark har prisen fået et ordentligt hak opad til den fornemste europæiske klubturnering. Og det kommer også til at ske med det kommende salg.

I USA er rettighederne til Champions League netop blevet handlet. Her er der lavet en aftale på seks år til en samlet værdi på 1,5 mia. dollar. Altså 11,2 mia. kr.

