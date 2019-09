Tvivl om Superliga-debut: Ståle usikker på Bendtner

Se også: Hemmelig debut: Se Bendtners afbrændere her

Nicklas Bendtner gik tirsdag målløs fra banen på Avedøre Stadion, da han fik sin uofficielle debut for FC København i en kamp mod Brøndby i reserveholdsligaen.

Nicklas Bendtner startede inde og fik 45 minutter på grønsværen, før han blev skiftet ud.

FCK-manager Ståle Solbakken var selvfølgelig på plads til kampen, og han mener, at Bendtners indsats var som forventet.

- Du er selvfølgelig lidt smårusten, når du ikke har været på stor bane siden 1. maj. Han kom til et par muligheder og arbejdede så hårdt, han kunne, så nu handler det bare om at bygge fysik på, siger Solbakken til TV3 Sport.

Artiklen fortsætter under billederne

Ståle Solbakken er usikker på, hvornår Nicklas Bendtners Superliga-debut kommer. Foto: Lars Poulsen

Hvornår får Bendtner Superliga-debut? Foto: Lars Poulsen

Han er ikke helt sikker på, hvornår Bendtner kan få sin officielle debut.

- Det er jeg usikker på. Det kan jeg ikke give et præcist svar på. Vi må bygge på uge for uge, og så må vi se, hvornår han er klar, og selvfølgelig hvor mange minutter han kan spille, siger Solbakken.

Dermed er det ikke sikkert, at Bendtner får debut i Superligaen søndag mod Hobro.

- Vi må se, hvordan han reagerer på det her, og så er der en konkurrencesituation. Det handler jo ikke kun om ham, men om hele truppen. Vi har nogen, der kommer hjem fra landsholdspause, og vi har nogen, der spillede i dag. Det sætter vi os ned og kigger på, når vi nærmer os weekenden, siger Solbakken.

I første halvleg markerede angriberen sig med flere uskarpe afslutninger og afspil, og lige før pausen måtte han se Brøndby-målmand Michael Tørnæs diske op med en god redning på et hovedstød, som angriberen burde have scoret på.

- Det var totalt fedt. Det var fedt at få støvlerne på igen og komme i kamp, siger Bendtner.

- Jeg synes også, at de 45 minutter gik ganske udmærket. Der var nogle situationer, hvor jeg kunne have gjort det bedre, og nogle hvor det gik rigtig godt. Overordnet er jeg tilfreds.

- Det er klart, man kan jo godt mærke, at det er langt tid siden, du har været i kamp, og den situation er en lille smule anderledes end træning, men jeg var godt tilfreds, og jeg følte, at jeg havde nogle gode placeringer, siger Nicklas Bendtner til klubbens hjemmeside.

Se de brændte chancer her:



Han kan godt mærke, at der er et stykke vej, før han rammer topformen.

- Det er dag for dag. Det er de hurtige fødder. 100 procent omstilling fra normalt løb til sprint og fra sprint til at gå og til at lunte. De der omstillinger skal bare ligge der, siger angriberen.

Bendtner blev hentet til FCK lige før transfervinduets lukning for en god uge siden.

Artiklen fortsætter under billederne

Nicklas Bendtner fik hilst på Dame N'Doye og jubler over sin FCK-debut. Foto: Lars Poulsen

Bendtner hygger med Dame N'Doye. Foto: Jens Dresling

Anbefaler nyt job til Ståle: - Har været længe nok i København

Den tidligere Arsenal- og Juventus-spiller var senest i aktion for Rosenborg 28. april i et 0-3-nederlag til Molde.

I FCK's startopstilling optrådte også blandt andre Andreas Bjelland, Pep Biel, Rasmus Falk, Jens Stage og Viktor Fischer.

For Brøndby var netop tiltrådte Andreas Maxsø og Johan Larsson i aktion fra start sammen med Sigurd Rosted i det centrale forsvar. Også Hany Mukhtar og den lejede angriber Samuel Mraz var blandt de udvalgte.

Kampen skulle været afviklet på FCK's anlæg, men derfra måtte den flyttes på grund af regn. Det betød, at kampen stadig var lukket for tilskuere, men nu også for pressen.

- Det er en sikkerhedsmæssig beslutning. Hvis vi ikke holdt kampen lukket for medier, ville det ret hurtigt være klart, hvor den eventuelt skulle spilles, og så kan vi ikke længere garantere for sikkerheden, forklarede FC Københavns pressechef, Jes Mortensen, tidligere tirsdag.

Kampen kunne dog blandt andet følges via appen "Brøndby Indefra".

FCK vandt opgøret med 2-0.

Bendtner uden bid

Se også: Ren vanvid: Verdens første milliardær-klub

FCK smed Bendtner-bomben: Derfor ændrede Ståle mening