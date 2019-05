Tvivler på stjerne til derby

For anden dag i træk kunne Dame N'Doye ikke træne, og den aldrende senegalesiske angriber er særdeles tvivlsom til søndagens derby mod Brøndby. Viktor Fischer kan erstatte ham i front

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Dame N’Doye er særdeles tvivlsom deltager til søndagens derby mellem FC København og Brøndby.

Den formstærke FCK-angriber har de seneste uger været plaget af problemer med læggen, og det kan holde ham ude af derbyet.

N'Doye har ikke kunnet træne de sidste dage, og manager Ståle Solbakken nærer et par døgn før kampstart ikke de store forhåbninger.

- Akkurat nu er det uaktuelt med N’Doye. Torsdag gik han ind efter fem minutter, og i dag var han slet ikke med.

- Så må vi se i morgen. Han er jo stået op fra de døde før, siger Ståle Solbakken, der ved fredagens træning testede det hold, som meget vel kan starte mod Brøndby i Parken.

I stedet for Dame N’Doye var Viktor Fischer placeret i front sammen med Jonas Wind, mens Nicolaj Thomsen, der scorede i sæsonens første derby i Parken, indtog den position på venstrekanten, som normalt er Fischers.

Som Ståle Solbakken pointerer, har Dame N'Doye dog flere gange fået slæbt sig ud til kamp, selvom han har haft problemer - og FCK-legenden vil uden tvivl gå langt for at kunne spille mod Brøndby.

I den bagerste kæde har Solbakken også fået en lille bekymring inden opgøret, der endegyldigt kan sikre FCK guld.

Nicolai Boilesen forlod fredagens træning før tid og var erstattet af Pierre Bengtsson i det, der lignede startopstillingen.

- Ham og den medicinske stab må tage en afgørelse sammen. Han trænede vel på 90 pct. i dag, og så må vi se med ham i morgen også, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

FCK er hos bookmakerne klare favoritter mod Brøndby, men nordmanden forventer en tæt affære:

- Det er en kliche, at derbyet lever sit eget liv, men det gør det. Jeg synes, at Brøndby spillede sin bedste kamp under Retov mod os sidst. De var gode.

Københavnerne har med fire runder igen et forspring til FC Midtjylland på 11 point, og en sejr over Brøndby vil betyde guld.

- Det ville være perfekt at gøre det nu. Det ville være dejligt for fans, ledere, spillere og trænere, ja for alle, siger Ståle Solbakken før den udsolgte kamp.

FCK’erne kan muligvis også få guldfest med uafgjort eller nederlag, men det vil kræve, at FC Midtjylland i søndagens sene kamp ikke slår OB i Odense.

