U21-stjerne så på i Parken: - Jeg har ikke inviteret ham

Jacob Bruun Larsen var søndag aften i Parken, og det fik rygterne til at svirre. Det var dog ikke Ståle Solbakken, der havde inviteret Hoffenheim-spilleren

PARKEN (Ekstra Bladet): Blandt de få tilskuere i Parken søndag var et ansigt, som ikke normalt kigger forbi, men som mange FCK-fans gerne så spille derinde i nationalarenaen hver anden weekend.

U21-landsholdsspilleren Jacob Bruun Larsen så i selskab med sin agent Ivan Marko Benes og scout Thomas Rasmussen FC København vinde 3-2 over FC Nordsjælland.

Hvad laver han i Parken?

Hoffenheim-spilleren skal møde ind i U21-landsholdets lejr mandag, så det var ikke så underligt endda, at han var i København, hvor han såmænd også tonede frem på storskærmen en enkelt gang.

FCK-manager Ståle Solbakken afviste dog efter kampen søndag aften, at det var ham, der havde inviteret U21-landsholdsspilleren til fodbold i Parken.

Den gennembrudsstærke kantspiller er ellers lige den type, som han er på jagt efter.

- Men jeg vidste ikke, at han var her, sagde Ståle Solbakken.

- Kunne Jacob Bruun være interessant?

- Han koster ti mio. euro (ca. 75 mio. kr.), så det tror jeg ikke.

- Er en lejeaftale en mulighed?

- Vi har ikke fået noget hint om, at det kunne være en mulighed.

- Du ser ikke forstærkninger som en nødvendighed?

- Vi må sætte tæring efter næring. Så må de spillere, der er her, vise, at de kan klare det sammen.

- Tror du, at du får travlt de næste 24 timer?

- Vi skulle egentlig have nogle spillere (Varela og Oviedo, red.) ud, men det her marked er vanskeligt. Vi troede, at Varela var i boks, men det er noget koks i forhandlingerne mellem spiller og klub (backen er blevet meldt på vej til spanske Alavés, red.)

- Så akkurat nu ser det ud til, at det den samme gruppe, og der vil være nogle, der ikke får så mange kampe, som de gerne vil have, lød det fra FCK-manager Ståle Solbakken.

Transfervinduet lukker mandag ved midnat.

