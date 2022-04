Ude i månedsvis: Nu er han tilbage

Luther Singh har ikke været i aktion for FC København i månedsvis, og sydafrikanerens seneste optræden for "Løverne" var et indhop mod PAOK tilbage i oktober.

Nu lysner det imidlertid for den 24-årige kantspiller. Luther Singh er således med i truppen, når FC Københavns reservehold skal spille en reservekamp på en time mod FC Helsingør mandag eftermiddag.

Det oplyser FC København selv på klubbens hjemmeside.

Luther Singh starter kampen på bænken, mens der i startopstillingen er blevet fundet plads til blandt andre Nicolai Jørgensen, Isak Bergmann Johannesson og Akinkunmi Amoo.

Sydafrikanerens comeback kommer, efter at Jess Thorup i slutningen af marts sagde til Tipsbladet, at Singhs "status er rigtig god". Dengang lød det dog også, at FCK tager det stille og roligt med kantspilleren.

- Vi har aftalt, at vi tager det stille og roligt med Luther. Vi skal være 100 procent sikre på, at han er klar til at byde ind med det, han nu kan. For mig vil det være en bonus, hvis vi får mulighed for at bruge ham, lød det fra Thorup.

I denne sæson har Luther Singh spillet syv kampe for FC København.