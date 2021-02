- Uden mig havde Rasmus Falk ikke forlænget

William Kvist mener, at han havde en stor rolle, da Rasmus Falk valgte at forlænge sin kontrakt

I sommeren 2019 stoppede William Kvist sin aktive karriere som fodboldspiller i FC København. Lidt mere end et år senere stod han pludselig som sportslig ansvarlig, da Ståle Solbakken blev fyret i oktober 2020.

Det kan både være en ulempe og en fordel at have været kollega med dem, man nu er chef for, men Kvist ser det som en fordel.

- Jeg tror ikke, vi havde fået forlænget med Falk, hvis ikke jeg havde været der, siger Kvist i Købmændenes Klub.

- Jeg kender ham rigtig godt, og jeg kan gå tæt på ham. I og med vi har talt om mange ting før, ved jeg også, hvad det er, der kan røre sig, og han ved også, at når jeg kommer med et ærligt svar, så er det sådan, det kan være, siger Kvist.

Rasmus Falk har nu en lang kontrakt med FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rasmus Falk imponerede stort i Europa League-kampen mod Manchester United i august og var hot på transfermarkedet, men alligevel valgte han i december at forlænge kontrakten til 2025.

William Kvist stopper som sportschef 1. april, når Peter Christiansen tiltræder i rollen. Herfra skal Kvist kun koncentrere sig om sin rolle i bestyrelsen.

Også landstræner Kasper Hjulmand har fået øjnene op for Falks talent.

