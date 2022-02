Udenlandsk politi efterforsker FCK

FC København og Daniel Rommedahl, der er ansvarlig for at færdiggøre spillerkontrakter i klubben, er i søgelyset i Ukraine, hvor en sag omkring manglende betaling til et forhandlingsteam nu er havnet hos det nationale politi.

I et dokument, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, kræver ukrainerne, at FC København og Daniel Rommedahl idømmes en lang række straffe. De vil blandt andet have Daniel Rommedahl tilbageholdt af Interpol, mens FC Københavns konti skal beslaglægges.

Ekstra Bladet bragte tilbage i september en historie, hvor ukrainerne truede FC København og Daniel Rommedahl med at tage sagen videre, hvis ikke snart der faldt en betaling for det arbejde, som en agent, en advokat og en såkaldt mediator mente at havde lavet på FC Københavns vegne i forsøget på at hente Davit Khocholava i Shakhtar Donetsk.

Den trussel er nu blevet gjort til virkelighed, og sagen er blevet sendt til politiet i Ukraine, efter at Shevchenkivskii District Court i Kiev vurderede, at sagen skal efterforskes.

Kriminel opførsel

Advokat Serhiy Nizhinskiy, der er en del af det ukrainske forhandlingsteam, kaldte tilbage i september måned Daniel Rommedahls ageren for kriminel.

- Det handler også om vores – agenters og advokaters - gode navn og rygte her i Ukraine. Rommedahls opførsel er i vores øjne kriminel. Det svarer jo til, at du går ind i en butik og spiser et brød, hvorefter du meddeler, at det smagte dårligt, og så vil du ikke betale for det.

Den tidligere viceminister, der har været i direkte kontakt med Daniel Rommedahl omkring Khocholava flere gange, mener, at han er uprofessionel.

- Vi respekterer Danmark, og vi respekterer FC København, men desværre er Rommedahls opførsel uprofessionel, det er ikke fair play, og det er ikke muligt at gøre, som han har gjort i vores tid, forklarer Nizhinskiy.

Ingen kommentarer

FC Københavns kommunikationschef Jes Mortensen skriver til Ekstra Bladet, at de ikke har noget at tilføje på trods af, at der nu kører en sag mod FC København og Daniel Rommedahl og henviser til svarene, der blev givet i september måned, da Ekstra Bladet først skrev om sagen.

Jes Mortensen forklarer også, at ukrainerne ikke var med til at forhandle nogen handel på plads i sommer, men at de forsøgte at være med året før, hvor en handel altså ikke blev til noget.