Udskudt i to år: FCK-stjerne skal giftes

Den sidste del af foråret og starten af sommeren kan blive den bedste tid - måske nogensinde - for Rasmus Falk.

For FCK-juvelen, der igen brillerede i 2-0-sejren over Brøndby, venter to enorme begivenheder. Falk skal være med til at spille DM-guldet i hænderne på FCK, og så skal han også giftes.

- Lige nu er det eneste, der er vigtigt for mig, at vinde det danske mesterskab med FC København, og jeg vil give alt, hvad jeg kan for, at vi kommer i mål med det.

- Og så har jeg et bryllup, som der har været udskudt et par år nu, siger Falk.

Rasmus Falk spillede en stor kamp mod Brøndby. Også dobbelt målscorer Pep Biel strålede. Foto: Lars Poulsen

Tilbage i juni 2020 skulle FCK-stjernen være blevet gift med Jacqueline Østergaard, men parret, der har været sammen i cirka ni år, var for to år siden tvunget til at udskyde den lykkelige dag på grund af corona-restriktioner og en fyldt fodboldkalender.

Men inden brylluppet skal den 30-årige Superliga-profil altså på guldjagt først. Det er jo ved at være tre år siden, at københavnerne er sluttet øverst i Danmarks bedste række.

- Der er en kæmpe sult. Der er også mange i truppen, der ikke rigtig har vundet så meget. Det, håber jeg, at vi kommer til. Jeg synes, at der er en god balance med nogle, der har prøvet at være med i det, og så nogle der siger, at det er nu.

