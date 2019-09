Udsolgt: Vild efterspørgsel på Bendtner-trøjer

Nicklas Bendtners skifte til FC København har for alvor sat gang i trøjesalget blandt fansene.

Faktisk er salget af Bendtner-trøjer gået så vidt, at fanshoppen allerede nu melder stort set udsolgt af trøjer med den danske stjernes navn på ryggen.

Vi må melde udsolgt på hjemmebanetrøjen i alle voksenstørrelser efter tilgangen af @bendtnerb52



Der arbejdes dog på højtryk for at få nye trøjer hjem. Læs hvordan du allerede nu kan forudbestille trøjen #fcklive https://t.co/8aqslV1HVz — F.C. København (@FCKobenhavn) September 3, 2019

Glæden var stor foran FCK-shoppen blandt de fremmødte FCK-tilhængere, da Ekstra Bladet var forbi shoppen tirsdag formiddag lidt i 10 i silende regnvejr.

Selvom det ikke vrimlede med store menneskemængder, da dørene blev slået op, og selvom Nicklas Bendtners rygnummer endnu ikke var blevet præsenteret for offentligheden, var der stor efterspørgsel på Bendtner-trøjer.

Derfor måtte de fremmødte fans gå slukørede hjem uden en trøje med den danske stjernes navn på ryggen.

Alligevel var glæden ikke til at tage fejl af. Bendtner begejstrer nemlig FCK-tilhængerne, der længe har haft en ’drøm’ om at få den tidligere landsholdsspiller til klubben igen.

Artiklen fortsætter under billedet...

FCK smed en af de større transferbomber, da det sent mandag aften var officielt, at Nicklas Bendtner er ny FCK-spiller. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og ’drømmen’ gik i opfyldelse, for Nicklas Bendtner vendte hjem til København, hvor han startede sin karriere i KB. Derfor var der rift om at blive den første til at købe en FCK-trøje med Bendtners navn bagpå.

- Jeg tog chancen og gik herned. Min kæreste har fødselsdag i morgen, og han har altid drømt om, at Bendtner skulle spille for FCK, så nu tænkte jeg, at jeg skulle købe trøjen til ham, siger Anna Søvang, der synes, at det er spændende, at Bendtner er havnet hos de danske mestre.

- Jeg synes bare, at Bendtner er en god spiller. Jeg troede ikke på, at han ville komme tilbage til Danmark og spille, og det synes jeg er lidt vildt, siger hun med et stort smil på læben, selvom hun ikke i første omgang fik fingrene i den ombejlede Bendtner-trøje.

Artiklen fortsætter under billederne

Mark Lohse (FCK-fan) havde glædet sig til at købe en FCK-trøje med Bendtners navn op ryggen, men han måtte i første omgang få forgæves. Foto: Tariq Mikkel Khan

FCK-fanen Anna Søvang måtte også kigge langt efter en Bendtner-trøje tirsdag formiddag, da FCK-shoppen åbnede. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og glæden over den danske stjernes ankomst til klubben var Anna bestemt ikke alene om i FCK-shoppen. Også FCK-fanen Mark Lohse var glad og tilfreds, selvom han også måtte gå forgæves i forsøget på at få fat på trøjen.

- De vil jo ikke afsløre, hvad nummer han har fået, så jeg må jo vente lidt. Det er noget, man har håbet på længe som FCK-fan. Han er sådan en, som jeg tror, at mange FCK-fans synes kunne være spændende, siger Mark Lohse.

Artiklen fortsætter under billedet:

Den tidligere badmintonspiller Joachim Fischer ville også have fingrene i en trøje med Nicklas Bendtners navn på ryggen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den tidligere danske badmintonstjerne Joachim Fischer var også hurtigt ude af startblokken i et forsøg på at erhverve sig en Bendtner-trøje.

- Det er til sønnike. Der skal bakkes op. Han kan godt lide FCK, og jeg har altid godt kunnet lide Bendtner, så på den måde skulle vi jo ind og have en trøje til ham, inden han kommer hjem fra skole, siger Joachim Fischer, der ikke er bleg for at fortælle, at han fremover skal se flere FCK-kampe i Parken efter tilføjelsen af Bendtner.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Det vil undre mig meget, hvis ikke vi får solgt mange Bendtner-trøjer, siger Marcella Leithoff, der er shop-manager i FCK. Foto: Tariq Mikkel Khan

Selvom folk ikke stod i lange køer foran FCK-shoppen, er man godt klar over, at tilføjelsen af den danske stjerne vil give et markant boost til salget af spillertrøjer.

- Det er gået over alt forventning, og vi har allerede så godt som udsolgt. Det er kun størrelsen small og få trøjer i large, vi har tilbage, og vi har allerede rykket i Adidas for at få fat i flere trøjer, siger Marcella Leithoff, der er shop-manager i FCK.

Hun fortæller samtidig, at salget af Bendtner-trøjen allerede har været større, end det var, da de danske mestre præsenterede Dame N'Doye sidste år.

- Nicklas Bendtner rammer jo en meget bred målgruppe, også folk som ikke nødvendigvis holder med FCK. Så han rammer en bredere målgruppe, end Dame N'Doye gjorde, hvor begejstringen også var stor. Så det har været vildt, lyder det fra Marcella Leithoff.

FC København præsenterer onsdag Nicklas Bendtner på et pressemøde klokken 14.00.

Se også: Se billederne: Her er Bendtner på græs i FCK

Don Ø.: Klar med røvfuld til Bendtner

Det store transferoverblik: Stjernerne og millionerne skiftede klub

AGF-heltens vilde comeback: - Det begyndte som hovedpine og svimmelhed