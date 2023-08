UEFA reagerer efter massiv FCK-kritik

UEFA oplyser, at beslutningen om ikke at afblæse kampen mellem Rakow Częstochowa og FC København tirsdag grundet tordenvejr lå hos dommeren

Kort inden kampstart i tirsdagens Champions League-kvalifikationskamp mellem Rakow Częstochowa og FC København lynede og tordnede det.

Det fik FC København-lejren til at tordne mod UEFA over, at kampstarten ikke blev udskudt.

Også Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, kritiserede UEFAs beslutning, mens også Jonathan Richter, som selv blev ramt af et lyn i forbindelse med en kamp i 2009, undrede sig over UEFA's ageren.

Men nu har UEFA givet en forklaring.

'I linje med artikel 26,2 i regulationerne af UEFA Champions League, er beslutningen om at starte en kamp efter dommerens skøn,' oplyser UEFA i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'I dette tilfælde vil dommeren have foretaget en grundig vurdering baseret på detaljerede vejrrapporter,' afslutter UEFAs talsperson.

I netop artikel 26 - ændringer i kamptidspunktet - står der rigtigt nok, at det er dommeren, der træffer beslutningen om en eventuel udsættelse eller afslutning af en fodboldkamp.

Ydermere oplyser UEFA, at en sådan beslutning skal drøftes i konsultation med UEFAs kampansvarlige og, når muligt, UEFAs administration.