Uheldig FCK-keeper ude i to måneder

FC Københavns førstemålmand, Robin Olsen, kommer ikke i kamp de næste par måneder.

Onsdag faldt han uheldigt ned på sin højre skulder i kampen mod Hobro, og der venter nu en operation og en pause på et par måneder, oplyser FC København på sin hjemmeside.

- Vi føler alle med Robin, som nu står foran den her den skadespause. Vi ved, at det er et vigtigt forår for ham både i FCK og for det svenske landshold med VM som det store mål til sommer, siger træner Ståle Solbakken.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe Robin til at blive hurtigt klar, så han igen kan bidrage for FCK og beholde sin chance for at komme med til VM.

Nu kan den tidligere landsholdsmålmand Stephan Andersen se frem til at vogte buret for FCK i den kommende tid.

- I FCK har vi et stærkt målmandsteam, og vi har ubetinget tillid til, at Stephan Andersen kan tage over i målet og levere på det meget høje niveau, han altid har gjort i FCK, lyder det fra Ståle Solbakken.

Se også: Agent bekræfter: Så slem er FCK-stjernens skade

Se også: VM kan hænge i en tynd tråd for FCK-keeper