Uheldig FCK'er fik 45 minutter - Bendtner mål-arkitekt

Robert Mudrazija har været svært uheldig, siden FC København hentede ham til Danmark for snart et år siden. Den kroatiske midtbanespiller har været hårdt plaget af skader, og derfor er det blot blevet til to korte optrædener for løverne.

Nu er Robert Mudrazija skadesfri og skal stille og roligt bygges op, og torsdag tog han et skridt på vejen, da han fik 45 minutter for FC Københavns reserver mod FC Nordsjælland.

Kroaten lod sig udskifte i pausen, og ifølge FC Københavns egen Twitter-konto markerede han med det samme, at det var gået fint inde på banen.

Selve kampen endte med en 2-1-sejr til FC Københavns reserver. Abu Francis bragte FC Nordsjælland foran i første halvleg, men kort efter pausen udlignede Muamer Brajanac, inden Gabriel Johansen blev matchvinder 20 minutter før tid - på et oplæg af Nicklas Bendtner, der spillede hele kampen.

