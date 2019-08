Ulige vilkår: - Handler om overlevelse

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her!

Dansk klubfodbolds ære står og falder i disse år med løverne fra FCK.

Alligevel kan manager Ståle Solbakken konstatere, at de regerende danske mestre fortsat ikke kan spille med i Europa på lige vilkår med i dette tilfælde Røde Stjerne fra Beograd.

Mens serberne har fået bevilget en fri-weekend til at lade op til tirsdagens kamp, var FCK for anden lørdag i træk på tur til Jylland.

Ind i mellem har mestrene haft en returkamp mod The New Saints, så det er noget nær hver tredje dag, at FCK'erne for tiden må i kamp så tidligt på sæsonen.

Selv om det synes at være et hårdt program, valgte Ståle Solbakken at gå all-in mod SønderjyskE.

Kun forsvarschefen, Andreas Bjelland blev sparet, da mestrene kørte en sikker 2-1 sejr hjem mod sønderjyderne.

Det kunne sagtens være gået meget værre for Glen Riddersholm og SønderjyskE, hvis FCK havde haft lidt mere held i sprøjten, så hjemmeholdet må vente lidt at drømme sig tilbage til 2016, hvor det blev til sølvmedaljer og europæiske kampe.

Allerede efter 102 sekunder bankede en veloplagt Dame N’Doye gæsterne fra FCK foran med et skud fra distancen.

Det var FCK’s første angreb i kampen, som endte i et fint mål.

Siden var der både et forsøg på overliggeren, en flyvende redning fra Stefan Gartenmann samt et straffe, som dommer Peter Kjærsgaard overså sammen med den ene linjevogter i en glimrende 1. halvleg fra mestrenes side.

De sidste 45 minutter var knap kommet i gang, før Christian Greko Jakobsen med en ny lynscoring kun 90 sekunder inde i 2. halvleg udlignede til 1-1 på en ripost.

Et hovedstød fra Alexander Bah blev rettet af, så FCK’s nye målmand Sten Grytebust fik kun pareret, men bolden havnede hos Christian Greko Jakobsen.

FCK var ikke længe om at svare igen.

Godt to minutter senere kunne den indskiftede Jens Stage heade bolden ind til slutresultatet 2-1 efter et hjørnespark.

FCK'erne jublede efter Jens Stages hurtige mål, efter SønderjyskE havde bragt balance i regnskabet (Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix)

Dermed kunne FCK sætte nye tre point ind på kontoen og gøre sig klar til opgøret mod Røde Stjerne.

- Der vil blive tale om overlevelse i Beograd, mener Ståle Solbakken, der trods Røde Stjernes aflysning af weekendens kamp er velinformeret om tirsdagens modstander i den serbiske heksekedel.

Ståle Solbakken vil inden tirsdagens kamp kun sige, at det handler for FCK om at komme i et europæisk gruppespil og ikke vil uddybe, om det er Champions League eller Europa League, der tænkes på.

Udover at rejse af sted som ubesejret var FCK-bossen meget glad for den første halve time i Haderslev, hvor hjemmeholdet virkelig var på hælene.

Der var da heller ingen af SønderjyskE-spillerne, som bagefter prøvede at bortforklare nederlaget.

Målscorer Christian Greko Jakobsen ærgrede sig mest over, at FCK svarede så hurtigt tilbage på udligningen.

- Det tidligere mål ødelagde vores gameplan, lød det fra SønderjyskE’s store spiller i de første kampe, Mads Albæk.

- Målet rystede os og vi lavede dumme ting.

- FCK kunne sagtens have scoret nogle flere mål i begyndelsen af kampen, så jeg har det okay med, at vi tabte, sagde Mads Albæk.

SønderjyskE’s bedste mand i flere sæsoner, hollænderen Kees Luijckx lignede alt andet en spiller, som har en fremtid i det sønderjyske.

Mens de andre bænkevarmere holdt sig i gang i pausen, sad han på banden og snakkede med konen.

Det var først med få minutter tilbage af pausen, at hollænderen snuppede under fire minutters boldleg.

Måske havde han anet en mulighed for spilletid, fordi det nydannede midterforsvar med Patrick Banggaard og Stefan Gartenmann havde før pausen det største besvær med at matche Jonas Wind og Dame N’Doye.

Muligheden udeblev, fordi Glen Riddersholm endnu en gang overså hollænderen, som selv har meldt ud, at han er i færd med at finde en ny klub.

