Under pres inden sølvkamp: Ferien er i fare!

Mange FCK-spillere trænger ifølge manager Ståle Solbakken til ferie, men får den kun, hvis de bliver nummer to i Superligaen og undgår tidlige europæiske opgaver

Det er ikke kun medaljer, der er på spil søndag aften i Parken. For FCK'erne er det også sommerferien!

FC København har kun et forspring på to point inden sølvvalsen i nationalarenaen.

AGF vil med en sejr gå forbi dem, og hvis det også er facit efter 36. runde, bliver ferien enten aflyst eller meget, meget kort for FCK-spillerne.

I stedet for sol og strand må de blive på træningsbanen for at forberede sig til en tidlig europæisk opgave.

Derfor er det også helt afgørende for FCK at holde fast i andenpladsen, der vil betyde, at de først træder ind i 2. kval-runde 17. september.

- Det har alt at sige. Mange af spillerne trænger til en ferie nu, og den ferie får de kun, hvis de bliver nummer to, siger manager Ståle Solbakken til VG.

Der er meget på spil for Ståle Solbakken & co. i søndagens sølvbrag mod AGF i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hvis FCK kun bliver nummer tre, skal de 26. juli ud i en playoff-finale mod enten Horsens, OB eller Randers FC om den sidste danske billet til Europa.

Sikrer FC København sig en plads i Europa via den snørklede vej, vil de træde ind i 1. kvalifikationsrunde af Europa League.

Den afvikles torsdag 27. august - godt tre uger efter FC København har mødt Istanbul Basaksehir i Parken i den udsatte Europa League 1/8-finale.

Københavnerne møder de formentlig kommende tyrkiske mestre onsdag 6. august og skal forsøge at vende 0-1 fra Istanbul til en samlet sejr.

FCK tabte 0-1 i Istanbul. Det skete, lige før coronaen satte en stopper for al fodbold. Foto: Kemal Aslan/Ritzau Scanpix

Sker det, skal de nogle få dage efter til Köln for at møde Manchester United i kvartfinalen af Europa League.

De afgørende kampe i turneringen afvikles på grund af coronaen alle i Tyskland i løbet af august.

FCK vil skulle spille kvartfinale mandag 11. august, mens der er semifinale 17. august og finale 21. august.

I teorien kan hovedstadsklubben havne i en situation, hvor de fredag 21. august spiller Europa League-finale i Køln for så seks dage senere at møde islandske Breidablik eller walisiske Bala Town …

Der er dog også hold i 1. kvalifikationsrunde, der retfærdiggør, at sommerferien helt sløjfes eller bliver meget kort.

Der er risiko for at møde hold som Levski Sofia, Piast Gliwice og Zilina. Der spilles kun én kamp, og lodtrækning afgør, hvem der får hjemmebane.

Hvis FC København helt sensationelt skulle vinde Europa League, slipper de for at tænke på det.

Så vil de være kvalificeret direkte til Champions Leagues gruppespil og kunne gå på ferie.

